RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
10.55 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.30 Vreme, stanje na putevima
12.35 Veterinarska misija
13.05 Sat
13.50 Superpotera, kviz
14.55 Gastronomad
15.10 Vesti
15.20 Kuhinja moga kraja
16.25 Vesti
16.30 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
17.20 Branilac
18.20 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
21.00 Ja volim Srbiju
22.25 Jeloustoun, serija
23.15 Dnevnik
23.35 Velika iluzija
00.10 Sat
01.00 Šarenica
02.40 Dnevnik 2
03.15 Veterirarska misija
03.40 Kuhinja moga kraja
Najava
Velika iluzija 23.35 RTS1
Od banatskih pašnjaka do njujorških laboratorija, stiže velika televizijska priča o Mihajlu Pupinu, čoveku koji je spojio snove i nauku. Kako se gradi ovakva priča i zašto Pupin danas zvuči savremeno, otkriva reditelj Danilo Bećković koji je u "Krupnom planu" Velike iluzije. Od savremenog filmskog spektakla i njegove senke, preko eksplozivnih blokbastera do intimnijih priča koje traže drugačiji pogled. U fokusu "Velike iluzije" su domaće teme i autorski glasovi. Govorimo o "Sivoj zoni" duhovitoj i zabavnoj filmskoj eksploziji Gaja Ričija i o filmu "Mortal kombat 2". O završnoj sezoni serije "Ponovo slavna" iz rakursa kritičara...
RTS2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.35 Slagalica
09.00 Ana i Kiko
09.15 Do srca je
09.35 Portreti epoha
10.00 E-TV
10.25 Građanin
11.00 44/20 Guča (na znakovnom jeziku)
11.30 Verski mozaik Srbije
12.15 Od zlata jabuka
12.45 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
13.15 Romanipen
13.35 Lični kosmos
14.00 Svetski – Stevo Todorčević
14.40 Prevaspitani: Aleksandar Gajšek
15.10 Eko minijature
15.15 Edu global
15.40 Mira Adanja Polak
16.10 Snežana Đurišić – Ljubav uvek pobeđuje
17.15 TV teatar: Ciklus – mesec srpskih klasičnih drama – „Gospođa Olga“
19.00 Treniraj budi zdrav
19.30 Tango Argentino, film
21.15 Volim klasiku
22.10 Na nišanu, serija
23.00 Ljubav i krivoproliće, film
00.45 Stari rok majstori
01.35 TV teatar: Ciklus – mesec srpskih klasičnih drama – „Gospođa Olga“
03.15 Snežana Đurišić – Ljubav uvek pobeđuje
Najava
Tango Argentino 19.30 RTS2
Slom jednopartijskog političkog sistema izazvao je potres na socijalnom planu Jugoslavije. U okolnostima raslojavanja porodice, živi dečak čiji roditelji ne umeju da se snađu. Otac, profesor muzike, obavlja posliće ne bi li ostvario dopunsku zaradu, a majka, prevodilac, prihvata da za skromnu naknadu pomaže starijim ljudima. Uskočivši iznenada u "posao" svoje majke, dečak počinje da budi starce, da pokreće njihove uspavane duše, da im ubrizgava volju za životom, da ih okuplja i zbližava. Uloge: Mija Aleksić, Miki Manojlović, Nikola Žarković, Rahela Ferari.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Galileo
12.45 Grand - specijal
14.45 Najbolji san, igrana serija
15.45 Najbolji san, igrana serija
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Nikad nije kasno, muzički program
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Radna akcija sa Tamarom
01.15 Nećete verovati
02.00 Eksploziv
02.30 Galielo
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Eksploziv 18.55 Prva
Veštačka inteligencija više nije budućnost — ona ovog trenutka menja način na koji radimo. Dok jedni strahuju da će ostati bez posla, drugi u istoj tehnologiji vide priliku za napredak, nove veštine i veću zaradu.
Koji poslovi nestaju, koji nastaju — i gde je mesto čoveka u svetu u kojem mašine sve više rade i sve češće razmišljaju? Za manje od jednog minuta, veštačka inteligencija može da napiše tekst, napravi plan izgradnje mosta ili reši pravni problem - tačnije, može mnogo toga za šta je čoveku nekada bio potreban ceo dan ili mesec. Od kancelarija do kreativnih zanimanja, veštačka inteligencija već menja pravila igre — brže nego što stižemo da ih naučimo. Zvuči kao pretnja ili kao prilika? Ko će u toj trci izgubiti posao, a ko dobiti novu šansu saznajte u emisiji "EXploziv" koji je ove nedelje na Prvoj od 18.55 pripremila Marijana Stevanović, a emisiju vodi Tijana Nikolić.
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Šetnja sa lavom, domaća igrana serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Uzbuna
23.30 Kuhinja, igrana serija
00.30 Kuhinja, igrana serija
01.30 Hotel Balkan, igrana serija
02.00 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Teorije zavera, 20.00 B92
U novoj epizodi emisije „Teorije zavera“ tema su napadi hakera. Gosti Saše Borojevića su stručnjakinja za sajber bezbednost dr Sanja Klisarić, stručnjak za špijunsku opremu Miloš Jvanović i bivši načelnik BIA i advokat Radiša Roskić. Preko linka u emisiju će se uključiti i jedan haker. Emisija „Teorije zavera“ na programu televizije B92 je od 20.00.
STB
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Besmrtne srpkinje
09.30 Intervju dana
10.05 Ne (obične) priče sa Lenkom i Ludim Perom
10.35 Inovacija za početnike
11.05 Zagrljaj prirode
11.35 Arhiv B
14.10 Moja polisa
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
17.20 Srcem kroz Srbiju
18.05 Focus radio
19.22 Intervju dana
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Muške priče
22.10 Biljana za Vas
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.30 Bukvar pravoslavlja
08.25 Dečji program
09.50 Divlji konji, film
11.30 Pet za 5
12.05 Agromozaik
13.00 Dodati život godinama
14.00 Prijatelji zauvek
15.00 Nedeljom
16.00 Tri note
16.30 Čari ribolova
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Grad bez pravila, serija
19.00 Epizode, serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Absolon, film
21.37 Sportski objektiv
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Grad bez pravila, film
23.45 Lubo, igrani film
02.32 Absolon, igrani film
04.04 Pet za 5
04.29 Svet oko nas
Najava
Absolon 20.05 RTV1
Skoro polovina čovečanstva obolela je od misterioznog virusa. Opstanak ljudske vrste je doveden u pitanje, a „Absolon“ je jedini poznati lek.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
14.00 TV atelje
16.00 Velike vesti
16.40 Vrata do vrata, serija
18.00 Bezbednost na prvom mestu
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.35 Doku. program
23.20 Noćni program
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Bolja zemlja
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Telemaster
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Žena, serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.31 Porodične tajne, serija
01.12 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
07.00 Sumpor, igrana serija
08.00 Rad na određeno vreme, domaći film
09.35 Moj tata na određeno vreme, domaći film
11.10 Razvod na određeno vreme, domaći film
12.55 Lov na Crveni oktobar, igrani film
15.15 Patriotske igre, igrani film
17.20 Jasna i neposredna opasnost, igrani film
19.50 Sumpor, igrana serija
21.00 Sumpor, igrana serija
22.05 Greben spasa, igrani film
00.30 Igre gladi sjaj slobode, igrani film
Najava
Lov na Crveni oktobar 12.55 Superstar
Nova tehnološki superiorna sovjetska nuklearna podmornica Crveni oktobar kreće se ka američkoj obali pod komandom kapetana Marka Ramijusa.
Prva Plus
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Crni Gruja, igrana serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Nadrealna televizija, serija
17.05 Crni Gruja, igrana serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Večera, igrani film
01.10 Besa, serija
Blic TV
06.30 Zabranjeno voće, igrana serija
07.30 Jutro na Blic
10.30 Zabranjeno voće, igrana serija
11.15 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Vesti
12.15 Zabranjeno voće, igrana serija
13.10 Zabranjeno voće, igrana serija
13.45 Vesti
14.00 Zabranjeno voće, igrana serija
14.45 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.45 Podkast: Životna priča
18.40 Naj od naj
19.00 Kad lišće pada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Panama, film
01.30 Balkanskom ulicom
UNA TV
06.30 Čuvar plaže u zimskom periodu, domaći film
08.15 Leptirov oblak, domaći film
10.00 Kad porastem biću Kengur, domaći film
12.00 Očima deteta
12.15 Usekovanje, domaća serija
13.00 Una vesti
13.05 Kradljivica knjiga, film
15.20 Đavo nosi Pradu, film
17.20 Una intervju: Goran Marković
18.30 Una dan
19.00 Nešto između, domaći film
21.00 Usekovanje
21.45 Čelična krv, igrani film
23.35 Umri muški 4, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije
09.05 Bos il’ hadžija, igrana serija
12.00 Male stvari - gosti: Marija Radaković, Marijana Mill i Jovana Aličić
13.05 Hype zvezde
15.00 Nedokazani
16.00 Chit chat gost: Katarina Dumančić Kali
17.00 Avanture Pepera i Pole, igrani film
19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Nevena Nikolić
20.00 Alapače, serija
20.30 Mobil auto
21.00 Kafana na Balkanu, serija
22.00 Kum iz kantona, igrani film
00.15 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
05.20 Uzvišenje, film
07.05 Na krilima orlova, film
10.00 Tiha strast, igrani film
12.10 Avril i neverovatan svet, igrani film
14.00 Bitanga s plaže, igrani film
15.40 Belkanto, film
17.25 Na krilima orlova, film
19.05 Povratak za Montauk, film
21.00 Bol i slava, igrani film
23.05 Diplomatija, igrani film
00.40 Jedan na jedan, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav regiona Podgorica
18.00 Presek
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 David Skoko: Mesto za mene
13.00 Džimijevi Ukusi Floride
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi na Mediteranu
16.00 Niko kuva napolju i unutra
17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije
18.00 Kraljica čokolade
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Luk Nuen: Vijetnamska železnica
Star Movies
06.00 Medena 2, igrani film
08.00 Misterije iz cvećare: Ubistvo na svadbi, film
09.50 Turista, igrani film
12.10 Povratak na Nimino ostrvo, igrani film
14.15 Seks i grad, igrani film
17.10 Sedam godina na Tibetu, igrani film
20.00 Krevet od ruža, igrani film
22.00 Legenda o jeseni, igrani film
Star Life
06.45 Elsbet
09.25 911
12.05 Četvorica kao jedan, film
13.45 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
16.35 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Kako ukrasti mladu, film
22.10 911
23.05 911
