Iran je upozorio da će pokrenuti „težak napad“ na američku imovinu na Bliskom istoku ako se njegovi brodovi suoče sa daljim napadima tokom primirja. Dve strane su razmenile vatru oko Ormuskog moreuza poslednjih dana.

Satelitski snimci jednog od dva broda pod iranskom zastavom koje je pogodio američki lovac pokazuju dim koji se i dalje kulja iz plovila dan nakon napada.

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof i državni sekretar Marko Rubio sastali su se sa premijerom Katara u Majamiju. Zvaničnici su ranije rekli da čekaju odgovor Teherana na predlog za okončanje sukoba.

Iranski zvaničnici podstiču stanovništvo da troši manje struje i gasa, jer je američka blokada prekinula protok snabdevanja.

Emirati oborili dva iranska drona

Protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata oborila je dva drona lansirana iz Irana, saopštilo je Ministarstvo odbrane UAE.

Napad je izveden 10. maja 2026. godine, a prema tvrdnjama emiratskih vlasti, u poslednjim satima nije bilo poginulih, ranjenih niti materijalne štete.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata navelo je da su sistemi protivvazdušne odbrane uspešno presreli dve bespilotne letelice koje su, kako se tvrdi, lansirane iz Irana.

U saopštenju se ističe da Emirati od početka iranskih napada vode gotovo svakodnevnu odbrambenu operaciju. Prema podacima Abu Dabija, PVO sistemi UAE do sada su presreli ukupno 551 balističku raketu, 29 krstarećih raketa i 2.269 dronova.

To pokazuje razmere pritiska pod kojim se poslednjih nedelja nalazi ova zalivska država. Iako najnoviji napad nije izazvao žrtve, sama činjenica da se dronovi ponovo pojavljuju u vazdušnom prostoru regiona dodatno održava napetost u Persijskom zalivu.

Ministarstvo je navelo da u poslednjem incidentu nije bilo novih žrtava. Od početka iranskih napada, prema zvaničnim podacima UAE, poginulo je ukupno 10 ljudi.

Među njima su dva pripadnika emiratskih snaga i jedan marokanski civil koji je radio po ugovoru sa Oružanim snagama UAE.

Ukupan broj povređenih od početka napada dostigao je 230, a među njima su, kako se navodi, državljani više zemalja.

Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da zemlja ostaje potpuno spremna da odgovori na svaku pretnju i da će čvrsto reagovati na pokušaje ugrožavanja bezbednosti države.

Iranski tanker se i dalje dimi nakon američkog udara

"Izrael izgradio tajnu vojnu bazu u Iraku namenjenu specijalnim snagama"

Izrael je izgradio tajnu ratnu bazu u iračkoj pustinji koja je bila namenjena specijalnim snagama i timovima za traganje i spasavanje kako bi podržao svoju vazdušnu kampanju protiv Irana i izvodio vazdušne udare na iračke trupe u ranoj fazi rata, tvrde neimenovani, dobro upućeni izvori iz Izraela i SAD.

Timovi za traganje i spasavanje bili su raspoređeni u slučaju da budu oboreni izraelski piloti, ali do toga nije došlo, međutim kada je američki lovac F-15 oboren blizu Isfahana u Iranu, Izraelci su ponudili pomoć, iako su američke snage na kraju same izvele spasavanje dva pilota, prenosi danas "Vol strit džornal" (WSJ).

Sjedinjene Američke Države su izvele više udara u Iraku radi zaštite sopstvenih baza i drugih objekata, a detalji o ovoj bazi i rizici koje je Izrael preduzeo da je uspostavi pružaju bolje razumevanje o tome kako je Izrael uspeo da vodi vazdušnu kampanju protiv neprijatelja udaljenog oko 1.600 kilometara, zaključuje WSJ.

Britanski razarač ide ka Bliskom istoku

Britanski razarač zaplovio je prema Bliskom istoku zbog moguće zaštite brodskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu. Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Ormuz - kada se steknu uslovi.

IRGC: Imamo na nišanu američke ciljeve, čekamo naređenje za paljbu

Komandant iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Sejed Madžid Musavi saopštio je sinoć da su naciljali rakete na američke mete u regionu i da čekaju naređenje za paljbu.

"Rakete i vazduhoplovni dronovi IRGC-a imaju na nišanu američke mete u regionu i neprijateljske brodove agresora. Čekamo naređenje za paljbu", rekao je general IRGC-a Musavi, a prenosi agencija IRIB.

Pozivajući se na izvore iz iranske vojske, Tasnim je ranije juče preneo da u sukobi u Persijskom zalivu prestali, ali da mogu da se obnove ako Sjedinjenje Američke Države nastave da izazivaju nevolje za iranska plovila.

Dim kulja na satelitskom snimku iranskog broda koji je pogodio američki borbeni avion

Satelitski snimci jednog od dva tankera pod iranskom zastavom koje je napao američki borbeni avion pokazuju da dim i dalje kulja iz broda.

Dugačak trag dima izgleda da dolazi sa zadnje strane Sevde, koja se nalazi istočno od Ormuskog moreuza, otkrila je satelitska slika Sentinel-2 snimljena rano u subotu ujutru po istočnom vremenu.

Sevdu je u petak pogodio američki ratni avion F/A-18, zajedno sa brodom Si Star III. Centralna komanda SAD saopštila je da brodovi krše američku blokadu iranskih luka.

Oko 100 brodova registrovanih u Hongkongu blokirano u Ormuskom moreuzu

Oko 100 brodova registrovanih u Hongkongu, kao i oni u vlasništvu ili pod upravom hongkonških kompanija, blokirani su u Ormuskom moreuzu, preneli su danas kineski mediji. "Na brodovima se nalazi približno 2.300 pomoraca.

Govorimo o 100 brodova, a ako uzmete u obzir da svaki od njih ima oko 23 mornara, jasno je da se na brodovima iz Hongkonga nalazi 2.300 mornara", izjavio je Ričard Heks, predsednika Udruženja brodovlasnika Hongkonga, prenosi dnevnik "South China Morning Post".

Prema njegovim rečima, povlačenje brodova iz Ormuskog moreuza trenutno je povezano sa ozbiljnim rizicima, jer postoji mogućnost granatiranja.

