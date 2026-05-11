Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) izveli su vojne udare na Iran, uključujući napad na rafineriju na ostrvu Lavan u Persijskom zalivu početkom aprila, objavio je danas Volstrit džurnal (WSJ), pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Njujorški list navodi da vlasti Emirata nisu javno potvrdile napade, ali da oni ukazuju na sve aktivniju ulogu te zalivske zemlje u sukobu u kojem je Iran, prema oceni izvora, bio njihova najveća meta.

Prema pisanju WSJ-a, vojska Emirata raspolaže savremenim borbenim avionima zapadne proizvodnje i razvijenim mrežama za nadzor, a izvedeni udari sugerišu da je ta država spremnija da koristi svoje vojne kapacitete radi zaštite ekonomske moći i rastućeg uticaja na Bliskom istoku, prenosi Tanjug.

Tramp: Imam "najbolji mogući" plan za Iran, primirje na "aparatima za održavanje života"

Podestimo, ranije danas je američki predsednik Donald Tramp izjavio da ima "najbolji mogući plan” za okončanje sukoba sa Iranom i istakao da Teheran ne sme da poseduje nuklearno oružje. Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu, ponovio da je iranski kontrapredlog za okončanje rata "neprihvatljiv”, prenosi Si-En-En.

Tramp je poručio da je suština američkog plana jednostavna – sprečiti Iran da razvije nuklearno oružje. Naveo je i da svaki budući sporazum mora da podrazumeva jasnu obavezu Teherana da obustavi nuklearni program.

Američki predsednik ocenio je i da je primirje između SAD i Irana, koje traje mesec dana, "na aparatima za održavanje života”. Iako je formalno i dalje na snazi, Tramp tvrdi da je primirje veoma krhko, podsećajući da su obe strane posle dogovora razmenjivale vatru u Ormuskom moreuzu.

Govoreći o političkoj situaciji u Iranu, Tramp je rekao da unutar vlasti postoje „umereni” i „ekstremisti”. Prema njegovim rečima, umereni krugovi žele dogovor sa SAD, dok se tvrdolinijaši zalažu za nastavak sukoba.

Tramp je optužio Iran i da je odustao od prethodnog dogovora koji je podrazumevao da SAD preuzmu i uklone iranske zalihe obogaćenog uranijuma. Tvrdi da je Teheran u pregovorima prihvatio tu mogućnost, ali da to nije uneo u poslednji predlog dostavljen Vašingtonu.

Prema Trampovim rečima, uranijum se nalazi u postrojenjima oštećenim u američkim napadima prošle godine, a dodao je da samo mali broj država ima tehničke kapacitete da ga ukloni, među kojima je i Kina, prenosi CNN.

