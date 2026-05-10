Američki predsednik Donald Tramp ocenio je danas odgovor Irana na predlog Vašingtona o okončanju rata kao potpuno neprihvatljiv.

"Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih 'predstavnika'. Ne sviđa mi se - potpuno nepriprihvatljivo! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

Ranije danas Pakistan je potvrdio da je od Irana primio odgovor na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu.

Neimenovani iranski zvaničnik rekao je da je u odgovoru Teheran izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti Ormuskog moreuza, uz zahtev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mera.

Prema navodima tog izvora, iranski odgovor predviđa i razgovore o postizanju dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, uz istovremeno insistiranje na potpunom ukidanju svih sankcija.

Teheran, kako se navodi, zahteva jasno definisan mehanizam za ukidanje sankcija koji bi garantovala međunarodna zajednica, kao i čvrste međunarodne garancije za sprovođenje eventualnog sporazuma sa Vašingtonom.

U odgovoru se takođe predlaže razmatranje šireg regionalnog okvira, uključujući pitanja bezbednosti u Ormuskom moreuzu i nuklearnog programa Irana, uz ocenu da pregovori treba da budu zasnovani na "vrhovnim državnim interesima" i konsultacijama sa zemljama regiona.

Predloženi američki memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.