Američki borbeni avion onesposobio je u petak dva tankera koji plove pod iranskom zastavom ispalivši preciznu municiju u njihove dimnjake, saopštila je američka vojska, demonstrirajući time preciznost oružja koje koristi.

Centralna komanda SAD (CENTKOM), koja nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku, objavila je video za koji tvrdi da prikazuje tankere Si Star III i Sevdu dok ih pogađa američki pomorski avion F/A-18. Saopšteno je da su plovila kršila američku blokadu iranskih luka.

Na snimku se vide slabi oblačići dima iz dimnjaka Si Stara, a zatim i gušći dim koji se diže nakon udara.

U isečku sa Sevdom, trenutak pojave plamena odmah prati stub gustog crnog dima.

Na snimcima koje je objavio CENTKOM ne vide se oštećenja van oblasti dimnjaka. U saopštenju se ne pominju eventualne žrtve na tankerima.

Vojni stručnjaci rekli su za CNN da je pomorski borbeni avion verovatno koristio laserski navođene bombe od 200 kilograma kako bi tankere pogodio s takvom preciznošću.

Piter Lejton, saradnik Grifitovog instituta za Aziju i bivši oficir Kraljevskih australijskih vazdušnih snaga, opisao je kako je F/A-18 možda izveo dvostruki napad.

„Ako letite na, recimo, 1.500 metara visine pravo prema brodu, koristite infracrveni sistem za navođenje aviona, postavite lasersku tačku na dimnjak i pustite bombu dok se približavate, to bi trebalo da upali", rekao je.

Američki avion je verovatno ciljao dimnjak u celini, a ne bacao bombu direktno niz otvor za ispušne gasove, dodao je.

„Reč je o laserskoj tački — bomba mora da je vidi najmanje poslednjih deset sekundi. Ako tačka nestane niz dimnjak dok avion vrši prelet iznad broda, gađanje neće biti precizno", rekao je Lejton.

Pomorski stručnjak Sal Merkoljano, profesor na Univerzitetu Kempbel u Severnoj Karolini, rekao je da je na osnovu pregleda snimka zaključio da je municija pogodila brodove u donjem delu ili podnožju dimnjaka.

Vojni analitičar CNN-a Sedrik Lejton, penzionisani pukovnik Vazdušnih snaga SAD, rekao je da je moguće da je pomorski avion na tankere ispalio inertnu municiju, dovoljnu da ih onesposobi, ali ne i potopi.

Analitičari su rekli da bi upotreba inertnih bombi ili bombi malog punjenja mogla objasniti izostanak snažnih eksplozija ili sekundarnih detonacija koje bi prouzrokovao eksplozivni bojevi deo.

Dvomotorni F/A-18 polijeće sa američkih nosača aviona, u ovom slučaju sa USS Džordž H. V. Buša, navodi CENTKOM.

Može da nosi niz oružja vazduh-vazduh i vazduh-zemlja, uključujući nekoliko vrsta laserski navođenih bombi za koje analitičari smatraju da su verovatno upotrebljene u najnovijim napadima.

Tankeri nisu bili natovareni i plovili su prema iranskoj luci u Omanskom zalivu pokušavajući da izbegnu američku blokadu, saopštio je CENTKOM.

To su drugi i treći iranski brod koje je pogodio američki F/A-18 u protekla tri dana.

Šestog maja, pomorski avion ispalio je nekoliko metaka iz topa kalibra 20 mm kako bi onesposobio kormilo jednog tankera.

„Sva tri plovila više ne plove prema Iranu", saopštio je CENTKOM, dodajući da su američke snage onesposobile više plovila dok su pokušavala da izbegnu blokadu iranskih luka.

„A više od 50 brodova CENTKOM snage su preusmerile kako bi se osiguralo poštovanje blokade koju su uvele Sjedinjene Američke Države", dodalo se u saopštenju.