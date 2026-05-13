Iranska vojska danas je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuju oružje kroz Ormuski moreuz ka svojim vojnim bazama u regionu, tvrdeći da je strateški plovni put sada pod "koordinisanom kontrolom" iranskih oružanih snaga.

"Od sada nećemo dozvoliti američkom oružju da prelazi Ormuski moreuz i ulazi u regionalne baze. Svaka zemlja koja želi da prođe kroz plovni put mora to učiniti pod nadzorom iranskih oružanih snaga", rekao je portparol iranske vojske, brigadni general Mohamed Akraminija, tokom ceremonije povodom 40. dana od sahrane bivšeg načelnika Generalštaba iranskih oružanih snaga, general-majora Abdolrahima Musavija.

On je naveo da zapadni deo moreuza kontroliše mornarica Islamske revolucionarne garde (IRGC), dok je istočni deo pod nadzorom mornarice iranske vojske, prenosi iranski Press TV.

Prema njegovim rečima, takav sistem kontrole omogućava jačanje iranskog nadzora nad regionom i može značajno da poveća prihode zemlje.

"Ova koordinisana i sinergijska kontrola, uz poboljšanje iranskog nadzora i suvereniteta nad regionom, generisaće prihode za zemlju i do dvostruko veće od prihoda od nafte", izjavio je on.

Akraminija je takođe ocenio da su "pokušaji neprijateljskih država da oslabe Iran tokom prethodnih godina propali", uključujući, kako je naveo, američke planove za uništavanje vojnih i nuklearnih kapaciteta zemlje.

"Naša vojna doktrina je sada ofanzivna i svaka greška neprijatelja biće dočekana najtežim odgovorom. Nakon prve revolucije koja je proterala šaha i druge revolucije koja je proterala Ameriku iz Irana, danas ćemo proterati Ameriku iz celog regiona, a njeno prisustvo će biti zauvek eliminisano iz ovog regiona", upozorio je on.

U posebnom obraćanju, zamenik šefa za kulturne i psihološke operacije mornarice IRGC-a Said Sijahsorani upozorio je predsednika SAD na moguće posledice daljih vojnih poteza u regionu, ističući da Iran nastavlja, kako je naveo, "strategiju asimetričnog ratovanja".

"Ako Amerika i Tramp lično žele da urade nešto glupo, pretvorićemo Persijski zaliv u najveće plavo groblje američkih marinaca", poručio je on i dodao da je Ormuski moreuz postao "moreuz časti islama".

Sijahsorani je napomenuo da je 70 odsto američkih vojnih baza u regionu, uključujući Arifdžan, Al Udeid, Šeik Isu i Ali Al Salem, "sravnjeno sa zemljom".

Govoreći o strateškom značaju Ormuskog moreuza, on je napomenuo da je u prošlosti kroz moreuz dnevno prolazilo 20 miliona barela nafte, jedna petina svetskog gasa, jedna četvrtina globalne nafte i 80 odsto poljoprivrednog đubriva.

Od američko-izraelskog rata 28. februara, u kojem je ubijen vođa Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamnei i pogođena civilna infrastruktura, Mornarica IRGC-a i Mornarica kopnene vojske preuzele su zajedničku upravu nad Ormuskim moreuzom, navodi iranski TV kanal.