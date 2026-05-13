Pored toga, Kuvajt je saopštio da su najmanje četiri pripadnika Korpusa islamske revolucionarne garde zarobljena dok su pokušavali da izvrše „terorističke napade“ na kuvajtskom ostrvu Bubijan, najvećem ostrvu u kuvajtskom priobalnom lancu.

Napad UAE na Iran, koji je preduzet kao odmazda za iranske napade na njihove objekte, uključivao je udar na iransko ostrvo Lazan neposredno pre nego što je objavljeno primirje 7. aprila, objavio je Vol strit žurnal.

Vest će verovatno učiniti UAE još jasnijom metom za Iran ako se primirje napusti i SAD i Iran ponovo pokrenu sukob. Donald Tramp je u ponedeljak rekao da je primirje neizvesno zbog toga što Iran nije učinio ustupke koje traži u vezi sa svojim nuklearnim programom.

U utorak je Pentagon saopštio da su troškovi rata sa Iranom porasli na skoro 29 milijardi dolara – oko 4 milijarde dolara više od prethodne procene Pentagona date pre dve nedelje.

U ranijim borbama koje su počele 28. februara, UAE su bili izabrani kao meta za raketne i dronove od strane Irana. Bio je nesrazmerno napadnut, delom zbog ozbiljnog diplomatskog neprijateljstva koje su prema Iranu izrazili njegovi vladari. Izveštaj Volstrit žurnala dao je detalje o tome kako se to diplomatsko neprijateljstvo proširilo na vojno neprijateljstvo, ukazujući na slike koje navodno prikazuju francuske borbene avione Miraž i kineske dronove Ving Long (oba koriste UAE) kako deluju u Iranu.

UAE su otprilike u to vreme nagovestili da žele da pokrenu operacije odmazde, a ne samo da brane svoja naftna i lučka postrojenja. Iran je u to vreme takođe optužio UAE i Kuvajt da su umešani u napade.

UAE do sada nisu uspeli da ubede Katar ili Saudijsku Arabiju da učine više kako bi se suprotstavili iranskim napadima ili blokadi u Ormuskom moreuzu koju Teheran smatra neophodnom odmazdom za američke napade. Procena iranskih obaveštajnih službi uvek je bila da su neke države Zaliva dozvolile da američke snage koriste njihov vazdušni prostor ili američke baze za napad na Iran.

Evropljani, uključujući britansko ratno vazduhoplovstvo, takođe su štitili države Zaliva, ali to je uglavnom prodato domaćoj publici kao neophodan korak za zaštitu neutralnih saveznika u Zalivu koji su želeli da ostanu van sukoba.

Američki ambasador u Izraelu, Majk Hakabi, rekao je da je Izrael poslao baterije „Gvozdene kupole“ i osoblje kako bi poboljšao odbranu UAE.

Podele unutar zemalja Zaliva – posebno između Saudijske Arabije i UAE – privatno su se fokusirale na to da li bi arapski bes zbog iranskih napada trebalo da se proširi na vojne odmazde ili će to proizvesti nivo iranskog neprijateljstva koji bi mogao da ugrozi osetljive diplomatske odnose između zemalja Zaliva.

(Guardian)

BONUS VIDEO