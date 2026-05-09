U obraćanju rukovodiocima iranske teške industrije, Aref je rekao da su američko-izraelski napadi na čeličane i petrohemijska postrojenja u poslednjim danima agresije očigledno imali za cilj stvaranje nezaposlenosti u Iranu i sejanje razdora u zemlji, prenela je iranska Pres TV.

On je, međutim, dodao da Iran vodi trku sa vremenom kako bi obnovio proizvodnu infrastrukturu oštećenu tokom agresije.

"Proces rekonstrukcije i modernizacije odvija se brže nego što se očekivalo, a vlada će takođe iskoristiti sve svoje kapacitete da podrži ovaj proces", rekao je potpredsednik.

Proizvodnja čelika i petrohemijska proizvodnja čine veliki deo iranske ekonomske aktivnosti koja nije vezana za naftu.

Iran se takođe oslanja na ove sektore za zapošljavanje značajnog broja mladih.

SAD i Izrael su izvršili napade na čeličanu Mobarakeh, najveću čeličanu u Iranu i Zapadnoj Aziji, kao i na čeličanu Huzestan, oštetivši proizvodne i komunalne komponente postrojenja, podsetila je Pres TV.

Kako se navodi, napadi su takođe izvršeni na komunalnu infrastrukturu iranskih petrohemijskih postrojenja u Asalujehu, na obali Persijskog zaliva, sa jasnim ciljem da se poremeti iranski izvoz i priliv prihoda od čvrste valute.

Tokom sastanka sa direktorima čeličana i petrohemijskih kompanija, Aref je rekao da je američko-izraelski napad na čeličanu Mobarakeh bio usmeren i ciljani napad sa namerom da ugrozi industrijski objekat koja igra ogromnu ulogu u ekonomiji zemlje.

Iranski potpredsednik takođe je naredio ubrzano donošenje planova i realizaciju projekata za obnovu jedinica čeličane oštećenih u američko-izraelskoj agresiji, prenela je Pres TV.

