Savršena frizura, uredna uniforma i profesionalan osmeh ostavljaju utisak da stjuardese bez problema podnose duge smene i letove.
Ipak, jedna stjuardesa sada je pokazala šta se zapravo krije ispod elegantne uniforme i priznala da joj je udobnost važnija nego što ljudi misle.
Viralni snimak otkrio tajnu kabinskog osoblja
Paula, koja na TikToku objavljuje sadržaj pod imenom @muulann_, postala je viralna nakon što je snimila video u kojem pokazuje svoj trik za duge smene.
Na početku snimka pojavljuje se potpuno sređena, u elegantnoj beloj bluzi i pantalonama, baš onako kako je putnici vide tokom leta.
Međutim, nekoliko sekundi kasnije usledilo je iznenađenje.
Skinula je uniformu i pokazala da ispod sve vreme nosi udobnu sivu pidžamu.
- Doslovno ispod nosim pidžamu - našalila se u videu koji je brzo prikupio veliki broj pregleda i komentara.
"Pantalone su iznutra baš grube"
Njena objava posebno je nasmejala druge stjuardese koje su priznale da i same koriste slične trikove tokom rada.
- Devojko, isto - napisala je jedna koleginica.
- Razumem te, pantalone su iznutra baš grube - dodala je druga.
Ipak, mnogi korisnici ostali su potpuno zbunjeni idejom da neko tokom leta ispod uniforme nosi pidžamu.
- Kako možeš to da izdržiš? - upitala je jedna korisnica.
Evo zašto joj dodatni sloj zapravo prija
Paula je ubrzo objasnila da joj dodatna odeća nije problem jer joj veoma brzo postane hladno tokom rada u avionu.
Kako kaže, pidžama joj služi kao način da joj bude udobnije tokom dugih smena i promena temperature u kabini.
Njena iskrena objava mnoge je iznenadila jer je pokazala da iza savršeno sređenog izgleda kabinskog osoblja često stoje sasvim obični trikovi koje putnici nikada ne bi očekivali.
