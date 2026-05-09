Savršena frizura, uredna uniforma i profesionalan osmeh ostavljaju utisak da stjuardese bez problema podnose duge smene i letove.

Ipak, jedna stjuardesa sada je pokazala šta se zapravo krije ispod elegantne uniforme i priznala da joj je udobnost važnija nego što ljudi misle.

Viralni snimak otkrio tajnu kabinskog osoblja

Paula, koja na TikToku objavljuje sadržaj pod imenom @muulann_, postala je viralna nakon što je snimila video u kojem pokazuje svoj trik za duge smene.

Na početku snimka pojavljuje se potpuno sređena, u elegantnoj beloj bluzi i pantalonama, baš onako kako je putnici vide tokom leta.

Međutim, nekoliko sekundi kasnije usledilo je iznenađenje.

Skinula je uniformu i pokazala da ispod sve vreme nosi udobnu sivu pidžamu.

Doslovno ispod nosim pidžamu - našalila se u videu koji je brzo prikupio veliki broj pregleda i komentara.

"Pantalone su iznutra baš grube"

Njena objava posebno je nasmejala druge stjuardese koje su priznale da i same koriste slične trikove tokom rada.

Devojko, isto - napisala je jedna koleginica.

Razumem te, pantalone su iznutra baš grube - dodala je druga.

Ipak, mnogi korisnici ostali su potpuno zbunjeni idejom da neko tokom leta ispod uniforme nosi pidžamu.

Kako možeš to da izdržiš? - upitala je jedna korisnica.

Evo zašto joj dodatni sloj zapravo prija

Paula je ubrzo objasnila da joj dodatna odeća nije problem jer joj veoma brzo postane hladno tokom rada u avionu.

Kako kaže, pidžama joj služi kao način da joj bude udobnije tokom dugih smena i promena temperature u kabini.

Njena iskrena objava mnoge je iznenadila jer je pokazala da iza savršeno sređenog izgleda kabinskog osoblja često stoje sasvim obični trikovi koje putnici nikada ne bi očekivali.