Dok Amerika prolazi kroz ozbiljne unutrašnje probleme, od rastućih socijalnih podela i nasilja do ekonomskih pritisaka, zdravstvenih kriza i sve većeg nezadovoljstva građana, Donald Tramp ponovo pažnju javnosti usmerava ka teorijama zavere, vanzemaljcima i misterioznim dokumentima o NLO-ima.

Pentagon je u petak objavio prvu seriju dugo čuvanih dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima, odnosno UAP fenomenima, a Tramp je čitavu priču iskoristio za spektakularnu objavu na društvenoj mreži Truth Social.

„U nastojanju za potpunu i maksimalnu transparentnost, bila mi je čast da naredim svojoj administraciji da identifikuje i objavi vladine dosijee vezane uz vanzemaljski život, neidentifikovane vazdušne pojave i NLO-e“, napisao je Tramp.

On je dodao da „ljudi sami mogu odlučiti šta se, dođavola, događa“, uz poruku: „Zabavite se i uživajte!“

I dok se američki predsednik bavi vanzemaljcima i „dubokom državom“, Sjedinjene Države se suočavaju sa daleko konkretnijim problemima.

Zavere umesto rešenja

Poslednjih meseci raste zabrinutost zbog zdravstvenih pretnji poput hantavirusa, dok istovremeno inflacija, migrantska kriza, nasilje i politička polarizacija dodatno destabilizuju društvo.

Kritičari smatraju da Tramp svesno koristi senzacionalne teme kako bi skrenuo fokus javnosti sa realnih problema koji pogađaju milione Amerikanaca.

Među objavljenim dokumentima nalaze se fotografije „neidentifikovanog fenomena“ sa misije Apolo 12 iz 1969. godine, kao i transkripti astronauta Apola 17 koji opisuju neobične objekte viđene tokom boravka na Mesecu 1972. godine.

Republikanski kongresmen Tim Burčet dodatno je podgrejao atmosferu tvrdnjom da je ovo „tek prvi deo“ i da „dolazi potpuno lud momenat“.

Ipak, Pentagon je još ranije saopštio da tokom višegodišnjih istraga nije pronađen nijedan dokaz koji potvrđuje da su vanzemaljci posetili Zemlju ili da su se njihove letelice srušile na američkoj teritoriji.

Uprkos tome, tema NLO-a ponovo dominira društvenim mrežama i medijima, dok brojni analitičari upozoravaju da se ozbiljna državna pitanja sve češće pretvaraju u politički spektakl.