Najvažnije:

SAD čekaju odgovor Irana na predlog za okončanje rata. Predsednik Donald Tramp je ranije rekao da njegova administracija očekuje odgovor od Teherana u petak uveče.

Tramp je rekao da bi SAD mogle da nastave kratkotrajnu operaciju vođenja brodova kroz plovni put. Ranije ove nedelje je obustavio operaciju, navodeći napredak u pregovorima sa Iranom.

SAD su uvele sankcije nekoliko kineskih kompanija zbog njihovih veza sa Iranom, samo nekoliko dana pre nego što bi Tramp trebalo da se sastane sa kineskim liderom Si Đinpingom u Pekingu.

Američke obaveštajne službe procenjuju da Modžtaba Hamnei, koji je ostao van javnosti, i dalje oblikuje ratnu strategiju, prema izvorima upoznatim sa tim pitanjem.

UŽIVO

Hezbolah je ispalio rakete na položaje IDF-a u Libanu

Hezbolah je saopštio da je lansirao "eskadrilu dronova za napad" ka operativnoj bazi Meron, važnom izraelskom vojnom centru za kontrolu i komandovanje na severu Izraela, javila je libanska Nacionalna novinska agencija.

Grupa je takođe navela da je ispalila plotun projektila na grupu izraelskih vojnika u južnolibanskom gradu Tajr Haifa.

Sateliti otkrili masovno prisustvo iranskih brzih čamaca u Ormuskom moreuzu

Satelitski snimci pokazuju da je veliki broj brzih čamaca Ratne mornarice IRGC i dalje aktivan u Persijskom zalivu.

Na ovoj slici vidi se više od 100 brzih čamaca u jednoj formaciji u Ormuskom moreuzu.

Hezbolah je ispalio rakete na položaje IDF-a u Libanu

Libanski pokret Hezbolah je objavio da je ispalio plotun projektila na grupu izraelskih vojnika u južnolibanskom gradu Tajr Haifa.

Grupa je takođe saopštila da je lansirala "eskadrilu dronova za napad" prema operativnoj bazi Meron, važnom izraelskom vojnom centru za kontrolu i komandovanje na severu Izraela, javila je libanska Nacionalna novinska agencija.

Prema Hezbolahu, izraelske vojne snage i nekoliko vojnih vozila napadnute su "odgovarajućim oružjem" i u gradu Deir Sirdžan.

BONUS VIDEO