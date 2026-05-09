Najvažnije:
- SAD čekaju odgovor Irana na predlog za okončanje rata. Predsednik Donald Tramp je ranije rekao da njegova administracija očekuje odgovor od Teherana u petak uveče.
- Tramp je rekao da bi SAD mogle da nastave kratkotrajnu operaciju vođenja brodova kroz plovni put. Ranije ove nedelje je obustavio operaciju, navodeći napredak u pregovorima sa Iranom.
- SAD su uvele sankcije nekoliko kineskih kompanija zbog njihovih veza sa Iranom, samo nekoliko dana pre nego što bi Tramp trebalo da se sastane sa kineskim liderom Si Đinpingom u Pekingu.
- Američke obaveštajne službe procenjuju da Modžtaba Hamnei, koji je ostao van javnosti, i dalje oblikuje ratnu strategiju, prema izvorima upoznatim sa tim pitanjem.
UŽIVO
Hezbolah je ispalio rakete na položaje IDF-a u Libanu
Hezbolah je saopštio da je lansirao "eskadrilu dronova za napad" ka operativnoj bazi Meron, važnom izraelskom vojnom centru za kontrolu i komandovanje na severu Izraela, javila je libanska Nacionalna novinska agencija.
Grupa je takođe navela da je ispalila plotun projektila na grupu izraelskih vojnika u južnolibanskom gradu Tajr Haifa.
Sateliti otkrili masovno prisustvo iranskih brzih čamaca u Ormuskom moreuzu
Satelitski snimci pokazuju da je veliki broj brzih čamaca Ratne mornarice IRGC i dalje aktivan u Persijskom zalivu.
Na ovoj slici vidi se više od 100 brzih čamaca u jednoj formaciji u Ormuskom moreuzu.
Hezbolah je ispalio rakete na položaje IDF-a u Libanu
Libanski pokret Hezbolah je objavio da je ispalio plotun projektila na grupu izraelskih vojnika u južnolibanskom gradu Tajr Haifa.
Grupa je takođe saopštila da je lansirala "eskadrilu dronova za napad" prema operativnoj bazi Meron, važnom izraelskom vojnom centru za kontrolu i komandovanje na severu Izraela, javila je libanska Nacionalna novinska agencija.
Prema Hezbolahu, izraelske vojne snage i nekoliko vojnih vozila napadnute su "odgovarajućim oružjem" i u gradu Deir Sirdžan.
BONUS VIDEO
Komentari (0)