Najvažnije:

  • SAD čekaju odgovor Irana na predlog za okončanje rata. Predsednik Donald Tramp je ranije rekao da njegova administracija očekuje odgovor od Teherana u petak uveče.
  • Tramp je rekao da bi SAD mogle da nastave kratkotrajnu operaciju vođenja brodova kroz plovni put. Ranije ove nedelje je obustavio operaciju, navodeći napredak u pregovorima sa Iranom.
  • SAD su uvele sankcije nekoliko kineskih kompanija zbog njihovih veza sa Iranom, samo nekoliko dana pre nego što bi Tramp trebalo da se sastane sa kineskim liderom Si Đinpingom u Pekingu.
  • Američke obaveštajne službe procenjuju da Modžtaba Hamnei, koji je ostao van javnosti, i dalje oblikuje ratnu strategiju, prema izvorima upoznatim sa tim pitanjem.

galerija

UŽIVO

Hezbolah je ispalio rakete na položaje IDF-a u Libanu

Hezbolah je saopštio da je lansirao "eskadrilu dronova za napad" ka operativnoj bazi Meron, važnom izraelskom vojnom centru za kontrolu i komandovanje na severu Izraela, javila je libanska Nacionalna novinska agencija.

3

Grupa je takođe navela da je ispalila plotun projektila na grupu izraelskih vojnika u južnolibanskom gradu Tajr Haifa.

Sateliti otkrili masovno prisustvo iranskih brzih čamaca u Ormuskom moreuzu

Satelitski snimci pokazuju da je veliki broj brzih čamaca Ratne mornarice IRGC i dalje aktivan u Persijskom zalivu.

Na ovoj slici vidi se više od 100 brzih čamaca u jednoj formaciji u Ormuskom moreuzu.

2

Hezbolah je ispalio rakete na položaje IDF-a u Libanu

Libanski pokret Hezbolah je objavio da je ispalio plotun projektila na grupu izraelskih vojnika u južnolibanskom gradu Tajr Haifa.

Grupa je takođe saopštila da je lansirala "eskadrilu dronova za napad" prema operativnoj bazi Meron, važnom izraelskom vojnom centru za kontrolu i komandovanje na severu Izraela, javila je libanska Nacionalna novinska agencija.

1

Prema Hezbolahu, izraelske vojne snage i nekoliko vojnih vozila napadnute su "odgovarajućim oružjem" i u gradu Deir Sirdžan.

BONUS VIDEO

BONUS VIDEO