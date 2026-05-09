Ornitolog Leo Šilperurd (70) ukrcao se na brod MV Hondijus sa suprugom nakon putovanja u Argentini. Leo je bio prvi pacijent koji je umro od virusa na brodu.

Njegova supruga, Mirjam Šilperurd (Mirjam Schilperoord), izašla je sa broda sa njegovim telom, ali je umrla pokušavajući da se ukrca u avion za Holandiju iz Južne Afrike.

Par iz Haulervijka (Haulerwijk), sela sa 3.000 ljudi u Holandiji, identifikovan je u njihovom seoskom časopisu, prema pisanju Njujork posta.

Pre ukrcavanja na MV Hondijus, Leo i Mirjam bili su na petomesečnom putovanju u Južnoj Americi.

Dana 27. marta posetili su deponiju šest kilometara od grada Ušuaje.

"Planina smeća" u gradu dom je retkih vrsta ptica.

Mesto, nazvano „kraj sveta“ i koje stanovnici izbegavaju, popularna je atrakcija za turiste koji vole ptice.

Argentinske vlasti sumnjaju da se holandski par zarazio andskim sojem hantavirusa na tom mestu.

Par je možda bio izložen glodarima koji nose virus na deponiji koju su posetili tokom putovanja.

Četiri dana kasnije, 1. aprila, par se ukrcao na brod MV Hondijus iz Ušuaje, zajedno sa još 112 ljudi.

Dana 6. aprila, Leo je prijavio da ima groznicu, glavobolju, bolove u stomaku i dijareju. Umro je na brodu pet dana kasnije.

Ali čak i nakon njegove smrti, šokantni snimci pokazuju kapetana broda kako uverava putnike da bolest „nije zarazna“.

Video koji je snimio turski bloger pokazuje kapetana kako kaže da se veruje da je Leo umro „prirodnim putem“.

Njegovo telo je ostalo na brodu do 24. aprila kada je brod pristao u Svetoj Jeleni.

Mirjam je pratila njegovo telo do Johanesburga, ali je i ona počela da se razboljeva.

Njeno stanje se kasnije pogoršalo dok se spremala da se ukrca na let iz Johanesburga za Amsterdam.

Nakratko se ukrcala, ali joj je odbijena dozvola za let i umesto toga je odvedena u bolnicu u Južnoj Africi gde je preminula dan kasnije, 26. aprila.

„Kao ptice u letu“, pisalo je u jednoj od čitulja objavljenih na holandskom u aprilskom izdanju časopisa Haulervijk. „Nedostajaćete nam vi i vaše priče.“

Uprkos tome što vlasti istražuju lokaciju deponije, tvrdi se da je par mogao da se zarazi virusom i u severnoj Patagoniji, gde je u poslednjih nekoliko meseci potvrđen 101 slučaj bolesti, uključujući 32 smrtna slučaja.

U međuvremenu, broj slučajeva hantavirusa povezanih sa brodom MV Hondijus porastao je na šest, saopštila je u subotu Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

BONUS VIDEO