Kruzer MV “Hondius”, na kojem je epidemija hantavirusa izazvala tri smrtna slučaja, kao i šest potvrđenih slučajeva infekcije, približava se vodama Kanarskih ostrva i očekuje se da će ove nedelje stići u luku Granadilja na Tenerifeu, gde će se obaviti složena evakuacija preko 140 putnika, preneli su danas španski mediji.

Lekari Svetske zdravstvene organizacije (SZO) već prate stanje 143 putnika sa broda, koji će po dolasku biti podvrgnuti zdravstvenoj proceni, prenosi RTVE.

Brod neće pristati na obali Kanarskih ostrva, već će se usidriti u luci, a putnici će biti prebačeni sa broda do luke čamcima, organizovanim po zemljama i nacionalnostima putnika, pa zatim autobusima do aerodroma Tenerife.

Kako su navele zdravstvene vlasti, cela operacija biće sprovedena bez rizika po civilno stanovništvo.

Španska vlada je saopštila da putnici neće napustiti brod dok avioni koji treba da ih prime ne budu spremni, kako bi se osiguralo da je transfer što brži i bezbedniji, a procenjuje se da će trajati oko deset minuta.

Avioni za spasavanje EU pridružili su se operaciji repatrijacije putnika broda ''Hondius'', a skoro sve zemlje čiji državljani su među putnicima kruzera potvrdile su slanje aviona za repatrijaciju svojih građana kada brod u nedelju stigne na Tenerife.

Kako se navodi, grupa od 14 Španaca, koji će se prvi iskrcati sa broda, biće prebačeni u Madrid u karantin u Vojnoj bolnici Gomez Ulja.

Svi putnici će se iskrcati postepeno i uredno, a i oni i osoblje uključeno u operaciju dobiće FFP2 maske.

Plovidba je zabranjena unutar jedne nautičke milje od broda ''Hondius'' zbog evakuacije, nakon što bude ušao u pomorsku zonu Kanarskih ostrva, objavio je danas ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska.

Na konferenciji za novinare u španskom Ministarstvu zdravlja, zajedno sa ministarkom zdravlja Monikom Garsijom, Marlaska je izjavio da je operacija evakuacije i repatrijacije spremna i da su preduzete sve neophodne mere kako bi se garantovala medicinska nega za one na brodu, kao i za bezbednost po javno zdravlje i stanovništvo.

“Neće biti nikakvog rizika. Sva područja kroz koja će prolaziti putnici biće izolovana i neće biti kontakta sa civilima“, dodao je on.

U međuvremenu, generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus izjavio je da ta organizacija nastavlja da aktivno prati situaciju, koordinira podršku i sledeće korake.

On će se kasnije danas sastati sa premijerom Pedrom Sančezom i otputovaće nakon toga na Tenerife.

“Za sada, rizik za stanovništvo Kanarskih ostrva i širom sveta ostaje mali“, dodao je direktor SZO u poruci na društvenim mrežama.