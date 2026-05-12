Panika zbog hantavirusa koji je registrovan na kruzeru MV Hondijus mogla bi da posluži kao izgovor za nove energetske blokade i dodatni pritisak na evropsku ekonomiju, tvrdi Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja i specijalni predstavnik Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

Dmitrijev smatra da je histerija oko virusa veštački naduvana i da se zdravstvena tema sve više koristi u političke i geopolitičke svrhe, posebno u trenutku kada Evropa već trpi ozbiljne posledice energetske krize izazvane tenzijama oko Irana i blokadom Ormuskog moreuza.

„Nema znakova velike opasnosti“

Oglasivši se na mreži Iks, Dmitrijev je naveo da najnovije analize hantavirusa ne pokazuju znake povećane zaraznosti među ljudima.

– Dobre vesti nakon mapiranja hantavirusa sa broda MV Hondijus: slučaj je gotovo identičan onom iz 2018. godine i nema znakova povećane zaraznosti za ljude. Histerija oko hantavirusa je preuveličana, ali bi mogla da bude iskorišćena za opravdavanje energetskih blokada u Velikoj Britaniji i EU – napisao je Dmitrijev.

Njegove tvrdnje dolaze nakon što je Svetska zdravstvena organizacija saopštila da za sada nema pokazatelja šire epidemije.

Virus sa kruzera uzdrmao Evropu

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti nakon što je potvrđeno da se hantavirus pojavio na holandskom kruzeru MV Hondijus, koji je plovio iz Argentine ka Zelenortskim Ostrvima.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, registrovano je sedam slučajeva infekcije, dok su tri osobe preminule. Brod je potom stigao do obale Tenerifa na Kanarskim ostrvima.

Iako zdravstvene institucije tvrde da nema razloga za masovnu paniku, pojedini ruski zvaničnici upozoravaju da bi strah mogao da bude iskorišćen za donošenje novih vanrednih mera širom Evrope.

Energetska kriza i virus u istoj priči

Dmitrijev tvrdi da se cela situacija ne može posmatrati odvojeno od globalne energetske krize koja već potresa tržišta.

Blokada Ormuskog moreuza ozbiljno je pogodila jednu od najvažnijih ruta za transport nafte i gasa, zbog čega su cene energenata ponovo krenule naglo da rastu.

Prema njegovim rečima, upravo u takvom trenutku priča o hantavirusu može poslužiti kao dodatno opravdanje za nove restrikcije, ograničenja transporta i vanredne mere koje bi dodatno pogodile evropsku ekonomiju.

Moskva upozorava na „politiku straha“

Ruski zvaničnici sve otvorenije upozoravaju da se atmosfera straha koristi kao političko sredstvo za kontrolu javnosti i sprovođenje odluka koje bi u normalnim okolnostima izazvale veliki otpor građana.

Sa druge strane, zdravstvene institucije za sada insistiraju da nema dokaza o nekontrolisanom širenju hantavirusa među ljudima i da nema razloga za paniku.

Upravo zbog toga čitava priča sada izaziva dodatne sumnje i otvara pitanje da li se iza nove zdravstvene uzbune krije mnogo šira politička i ekonomska agenda.