Parlament Bugarske izabrao je danas vladu na čijem čelu je premijer Rumen Radev. Kabinet je usvojen sa 122 glasa "za", 70 "protiv" i 36 uzdržanih, prenosi BTA. Savet ministara sastoji se od premijera, četiri potpredsednika vlade i 18 ministara. Potpredsednik Vlade i ministar finansija je Galab Spasov Donev.

Zamenik premijera i ministar ekonomije, investicija i industrije je Aleksandar Georgijev Pulev. Funkciju ministarke spoljnih poslova obavljaće Velislava Nikolajeva Petrova-Čamova.

Kako prenosi BTA, "Progresivna Bugarska" je glasala za vladu, GERB-SDF je bila uzdržana, a DPS, "Demokratska Bugarska", "Nastavljamo promene" i "Preporod" su glasali "protiv". Isto je važilo i za glasanje po grupama za strukturu kabineta. Nakon objavljivanja rezultata, predsednica Narodne skupštine Mihaela Docova čestitala je novoizabranoj vladi i poželela sreću Savetu ministara.

Članovi nove redovne vlade potom su položili zakletvu pred parlamentom.