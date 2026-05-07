Bugarska ulazi u potpuno novu političku fazu nakon što je lider stranke „Progresivna Bugarska“ Rumen Radev dobio mandat za sastav nove vlade i predstavio tim ministara koji bi već sutra trebalo da dobije podršku parlamenta. Njegova ogromna pobeda na izborima i formiranje prve jednostranačke vlade u gotovo tri decenije izazvali su veliku pažnju širom regiona, jer se ovakav politički preokret u Bugarskoj nije dogodio decenijama.

Mandat za sastav vlade danas mu je uručila predsednica Bugarske Ilijana Jotova, nakon čega je Radev odmah predstavio sastav buduće administracije, prenosi Reuters.

Radev, koga bugarski mediji godinama nazivaju „čeličnim pilotom“ zbog vojne karijere i pilotskog iskustva, u januaru je podneo ostavku na funkciju predsednika Bugarske kako bi učestvovao na parlamentarnim izborima.

Njegov politički uspon usledio je posle velikih protesta zbog korupcije, ekonomskih problema i rasta životnih troškova, koji su krajem prošle godine doveli do pada prethodne vlade.

Prva jednostranačka vlada posle skoro 30 godina

Stranka „Progresivna Bugarska“ osvojila je čak 44,6 odsto glasova na izborima održanim 19. aprila i obezbedila većinu u parlamentu od ukupno 240 poslanika.

To je, prema ocenama političkih analitičara, najveći izborni rezultat jedne partije u Bugarskoj u poslednjih nekoliko decenija.

Zbog toga će Radev imati mogućnost da formira prvu stabilnu jednostranačku vladu još od devedesetih godina, bez potrebe za komplikovanim koalicijama koje su godinama izazivale političke krize u zemlji.

Analitičari ocenjuju da bi upravo to moglo da donese dugo očekivanu stabilnost Bugarskoj, koja je poslednjih godina prolazila kroz seriju vanrednih izbora i česte promene vlasti.

Nova vlada odmah pred velikim izazovima

Prema najavama, nova vlada suočiće se sa ozbiljnim ekonomskim i finansijskim problemima odmah po preuzimanju vlasti.

Jedan od prvih zadataka biće hitno usvajanje budžeta, određivanje limita za novo zaduživanje države i obezbeđivanje sredstava za redovne isplate penzija i plata.

Pored toga, Sofija mora da reši i pitanje zaostalih sredstava iz fondova Evropske unije.

U novom kabinetu, funkciju ministarke spoljnih poslova trebalo bi da preuzme Velislava Petrova-Čamova, dok će resor finansija voditi Galab Donev.

Radev je poručio da njegova vlada želi da stabilizuje državu i povrati poverenje građana u institucije posle godina političkih sukoba i ekonomskih problema.

Šta pobeda Radeva znači za region

Velika pobeda „Progresivne Bugarske“ već izaziva reakcije širom Balkana i Evropske unije.

Radev važi za političara sa snažnim nacionalnim stavovima i drugačijim pristupom spoljnim odnosima u odnosu na prethodne bugarske vlade.

Njegov dolazak na čelo izvršne vlasti mogao bi da promeni političku dinamiku u regionu, posebno kada je reč o odnosima sa Briselom, energetici i regionalnoj saradnji.

Posle godina političke nestabilnosti, Bugarska sada dobija vlast kakvu nije imala skoro tri decenije.