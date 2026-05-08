Cene goriva za region i Grčku 2026: Evo gde je benzin najjeftiniji, a gde vas čeka paprena cena

Znamo da sve vozače interesuje koje su trenutne i najnovije cene goriva i benzina u Grčkoj, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj (obzirom na to da deo turista za Grčku putuje preko Bugarske).

U tekstu vam prenosimo takođe informacije o CNG gorivu - gde na putu do Grčke možete natočiti CNG metan i spisak CNG pumpi u Grčkoj, radno vreme i lokacije ovih pumpi na mapi.

Tabele ispod prikazuju najnovije cene po litru benzina 95 oktana, običnog dizela i drugih goriva na pumpama u Grčkoj, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj. Na osnovu navedenih cena lako možete izračunati koliko košta put do Grčke.

Cene goriva i benzina su u 2026. godini i dalje povoljnije u Severnoj Makedoniji nego u Grčkoj. Zato savetujemo da ukoliko u Grčku putujete svojim kolima, rezervoar dopunite na nekoj od poslednjih pumpi pre dolaska na makedonsko-grčku granicu.

U tabelama su maloprodajne cene goriva na pumpama, uključujući sve poreze i naknade. Informacije ćemo ažurirati, a uvek ih možete sami proveriti ovde, samo unesite ime zemlje.

Na kojoj pumpi u Makedoniji je najbolje sipati gorivo? Pročitajte savete drugih vozača ovde.

Trenutne cene benzina u Grčkoj 2026.

Cene goriva u Grčkoj variraju u zavisnosti od regije i benzinske stanice. Prikazane cene su informativnog karaktera i odnose se na prosečne vrednosti 2026. godine. Za najtačnije informacije preporučuje se provera na licu mesta ili putem aplikacija kao što su FuelGR i MyFuel.

• Aegean – benzin 2.026 € | dizel 1.916 € | TNG 1.347 €

• Avin – benzin 2.012 € | dizel 1.872 € | TNG 1.340 €

• BP – benzin 2.026 € | dizel 1.894 € | TNG 1.331 €

• Cyclon – benzin 2.012 € | dizel 1.878 € | TNG 1.325 €

• EKO – benzin 2.038 € | dizel 1.910 € | TNG 1.318 €

• Jetoil – benzin 1.984 € | dizel 1.826 € | TNG 1.212 €

• Revoil – benzin 2.022 € | dizel 1.924 € | TNG 1.307 €

• Shell – benzin 2.024 € | dizel 1.887 € | TNG 1.332 €

• Silk Oil – benzin 2.031 € | dizel 1.936 € | TNG 1.316 €

• Elin – benzin 2.035 € | dizel 1.948 € | TNG 1.329 €

Trenutne cene benzina u S. Makedoniji

Cene benzina u Severnoj Makedoniji Foto: Grčka info printscreen

Trenutne cene benzina u Bugarskoj

• Petrol – benzin 1.51 € | dizel 1.80 € | LPG 0.83 € | CNG 1.29 €

• Lukoil – benzin 1.49 € | dizel 1.79 € | LPG 0.82 € | CNG 1.14 €

• Shell – benzin 1.52 € | dizel 1.79 € | LPG 0.83 €

• Eko – benzin 1.51 € | dizel 1.82 € | LPG 0.83 € | CNG 1.29 €

• OMV – benzin 1.50 € | dizel 1.78 € | LPG 0.81 €

• Rompetrol – benzin 1.49 € | dizel 1.81 € | LPG 0.82 €

• Kruiz (Круиз) – benzin 1.46 € | dizel 1.74 € | LPG 0.79 €

• Eko Petrol (Еко Петрол) – benzin 1.43 € | dizel 1.74 € | LPG 0.78 €

• Dieselor – benzin 1.44 € | dizel 1.76 € | LPG 0.79 €

Gde natočiti CNG metan? Gde se nalaze pumpe za metan na putu za Grčku?

CNG (komprimovani prirodni gas), poznat i kao metan, je popular izbor goriva zbog svoje ekološke prihvatljivosti i niže cene u odnosu na benzin i dizel. Međutim, jedna od glavnih prepreka za vozače koji koriste CNG jeste ograničen broj stanica za točenje.

Ako planirate putovanje kroz Srbiju, Severnu Makedoniju, Bugarsku ili Grčku, važno je da unapred znate gde se nalaze pumpe koje nude metan kako biste izbegli neprijatna iznenađenja na putu.