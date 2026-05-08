Cene goriva za region i Grčku 2026: Evo gde je benzin najjeftiniji, a gde vas čeka paprena cena

Cene goriva i benzina su u 2026. godini i dalje povoljnije u Severnoj Makedoniji nego u Grčkoj

 
Autor:  Milica Krstić
08.05.2026.13:14
Znamo da sve vozače interesuje koje su trenutne i najnovije cene goriva i benzina u Grčkoj, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj (obzirom na to da deo turista za Grčku putuje preko Bugarske).

U tekstu vam prenosimo takođe informacije o CNG gorivu - gde na putu do Grčke možete natočiti CNG metan i spisak CNG pumpi u Grčkoj, radno vreme i lokacije ovih pumpi na mapi.

Tabele ispod prikazuju najnovije cene po litru benzina 95 oktana, običnog dizela i drugih goriva na pumpama u Grčkoj, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj. Na osnovu navedenih cena lako možete izračunati koliko košta put do Grčke.

Cene goriva i benzina su u 2026. godini i dalje povoljnije u Severnoj Makedoniji nego u Grčkoj. Zato savetujemo da ukoliko u Grčku putujete svojim kolima, rezervoar dopunite na nekoj od poslednjih pumpi pre dolaska na makedonsko-grčku granicu.

U tabelama su maloprodajne cene goriva na pumpama, uključujući sve poreze i naknade. Informacije ćemo ažurirati, a uvek ih možete sami proveriti ovde, samo unesite ime zemlje.

Na kojoj pumpi u Makedoniji je najbolje sipati gorivo? Pročitajte savete drugih vozača ovde.

Trenutne cene benzina u Grčkoj 2026.

Cene goriva u Grčkoj variraju u zavisnosti od regije i benzinske stanice. Prikazane cene su informativnog karaktera i odnose se na prosečne vrednosti 2026. godine. Za najtačnije informacije preporučuje se provera na licu mesta ili putem aplikacija kao što su FuelGR i MyFuel.

• Aegean – benzin 2.026 € | dizel 1.916 € | TNG 1.347 €
• Avin – benzin 2.012 € | dizel 1.872 € | TNG 1.340 €
• BP – benzin 2.026 € | dizel 1.894 € | TNG 1.331 €

• Cyclon – benzin 2.012 € | dizel 1.878 € | TNG 1.325 €
• EKO – benzin 2.038 € | dizel 1.910 € | TNG 1.318 €
• Jetoil – benzin 1.984 € | dizel 1.826 € | TNG 1.212 €

• Revoil – benzin 2.022 € | dizel 1.924 € | TNG 1.307 €
• Shell – benzin 2.024 € | dizel 1.887 € | TNG 1.332 €
• Silk Oil – benzin 2.031 € | dizel 1.936 € | TNG 1.316 €
• Elin – benzin 2.035 € | dizel 1.948 € | TNG 1.329 €

Trenutne cene benzina u S. Makedoniji

Cene benzina u Severnoj Makedoniji
Cene benzina u Severnoj Makedoniji

 

Trenutne cene benzina u Bugarskoj

• Petrol – benzin 1.51 € | dizel 1.80 € | LPG 0.83 € | CNG 1.29 €
• Lukoil – benzin 1.49 € | dizel 1.79 € | LPG 0.82 € | CNG 1.14 €

• Shell – benzin 1.52 € | dizel 1.79 € | LPG 0.83 €
• Eko – benzin 1.51 € | dizel 1.82 € | LPG 0.83 € | CNG 1.29 €
• OMV – benzin 1.50 € | dizel 1.78 € | LPG 0.81 €
• Rompetrol – benzin 1.49 € | dizel 1.81 € | LPG 0.82 €

• Kruiz (Круиз) – benzin 1.46 € | dizel 1.74 € | LPG 0.79 €
• Eko Petrol (Еко Петрол) – benzin 1.43 € | dizel 1.74 € | LPG 0.78 €
• Dieselor – benzin 1.44 € | dizel 1.76 € | LPG 0.79 €

Gde natočiti CNG metan? Gde se nalaze pumpe za metan na putu za Grčku?

CNG (komprimovani prirodni gas), poznat i kao metan, je popular izbor goriva zbog svoje ekološke prihvatljivosti i niže cene u odnosu na benzin i dizel. Međutim, jedna od glavnih prepreka za vozače koji koriste CNG jeste ograničen broj stanica za točenje.

Ako planirate putovanje kroz Srbiju, Severnu Makedoniju, Bugarsku ili Grčku, važno je da unapred znate gde se nalaze pumpe koje nude metan kako biste izbegli neprijatna iznenađenja na putu.

Grip slabi u Srbiji, ali jedna grupa dece i dalje najviše oboleva: Batut objavio najnovije podatke
Shutterstock | Shutterstock

Grip slabi u Srbiji, ali jedna grupa dece i dalje najviše oboleva: Batut objavio najnovije podatke

14:01 | 0
Mrtvački sanduk sa pokojnikom ispao nasred puta! Bizarna scena na magistrali kod Priboja - prolaznici odmah reagovali
RINA/ilustracija

Mrtvački sanduk sa pokojnikom ispao nasred puta! Bizarna scena na magistrali kod Priboja - prolaznici odmah reagovali

13:27 | 0
Od ovog datuma više nema "sređivanja“ tehničkog: Novi sistem beleži svaki detalj, registracija bez ove stvari neće biti moguća
Foto: Anatoliy Cherkas/Shutterstock

Od ovog datuma više nema "sređivanja“ tehničkog: Novi sistem beleži svaki detalj, registracija bez ove stvari neće biti moguća

12:42 | 0
Telekom Srbija obezbedio finansiranje američke EXIM banke za ubrzanje razvoja 5G mreže

Telekom Srbija obezbedio finansiranje američke EXIM banke za ubrzanje razvoja 5G mreže

11:50 | 0
Telekom Srbija obezbedio finansiranje američke EXIM banke za ubrzanje razvoja 5G mreže
Shutterstock / Andrej Privizer

Telekom Srbija obezbedio finansiranje američke EXIM banke za ubrzanje razvoja 5G mreže

10:21 | 0
Drama na Đurđevdan! Zatečen strašan prizor u "mercedesu", poznati zmijolovac učinio nešto što bi mnogima sledilo krv u žilama! (VIDEO)
Foto: Printscreen/Instagram/udruzenje_poskok

Drama na Đurđevdan! Zatečen strašan prizor u "mercedesu", poznati zmijolovac učinio nešto što bi mnogima sledilo krv u žilama! (VIDEO)

10:03 | 0
Kiša će liti kao iz kabla: Meteorolozi saglasni - pljuskovi i pad temperature u Srbiju stižu od ovog datuma
Shutterstock/Alo! ilustracija

Kiša će liti kao iz kabla: Meteorolozi saglasni - pljuskovi i pad temperature u Srbiju stižu od ovog datuma

08:48 | 0
Milica Đurđević Stamenkovski: Javna rasprava o Nacrtu Zakona o roditeljima negovateljima je okončana

Milica Đurđević Stamenkovski: Javna rasprava o Nacrtu Zakona o roditeljima negovateljima je okončana

07:16 | 0
Rekli su da neće dugo živeti: Olivera Jovović o sinu sa spinalnom mišićnom atrofijom na konferenciji „Nijedna mama nije sama“

Rekli su da neće dugo živeti: Olivera Jovović o sinu sa spinalnom mišićnom atrofijom na konferenciji „Nijedna mama nije sama“

07:13 | 0
Stiže preokret vremena: RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu, evo kada kiša dolazi u Beograd
FOTO:RINA | Rina

Stiže preokret vremena: RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu, evo kada kiša dolazi u Beograd

06:00 | 0

