Velika plantaža kanabisa u 20 podzemnih galerija unutar starog rudnika cinka otkrivena je u Bugarskoj, saopštili su danas zvaničnici.

Tri osobe su optužene, a za jednom osobom se traga, dok je zamenik direktora Generalne direkcije za borbu protiv organizovanog kriminala, Emil Borisov izjavio je da je do sada zaplenjeno oko 70 kilograma droge, 600.000 evra u gotovini i 600 komada municije, prenosi Rojters.

- Bivši rudnik je bio opremljen visokotehnološkom infrastrukturom i verovatno je korišćen za veliku proizvodnju namenjenu krijumčarenju u inostranstvo - rekao je Borisov.

Tokom brifinga, zamenik gradskog tužioca Vihar Mihajlov istakao je da se u rudniku nalazi više od 20 galerija (tunela), kao i da vlasnik nije među optuženima.

Na brifingu su podeljene fotografije na kojima se vidi da su pojedine galerije pretvorene u plastenike, a druge u stambene prostorije, kuhinje, prostorije za održavanje i drugo.

- Ovo je podzemni grad sa postrojenjima. Istraga je u toku i verovatno će trajati mesecima. Očekujemo pomoć raznih organizacija, stručnjaka za rudarstvo - rekao je medijima zamenik direktora Direkcije za rudarstvo i mineralne resurse Darin Kostov.

Sud u Sofiji je pre nekoliko dana saopštio da se dvojica osumnjičenih nalaze u pritvoru, jedan je u kućnom pritvoru, dok je za četvrtim u toku potraga, piše bugarski portal 24 časa.

Jedan od njih je optužen za posedovanje droge radi distribucije u ukupnoj količini od 67 kilograma i 340 grama, drugi za pranje novca i nelegalno posedovanje municije za vatreno oružje, dok se sva četvorica terete za krivično delo zavere.

Rudnik se nalazi blizu Sela Garljano, samo nekoliko kilometara od granice sa Severnom Makedonijom.

BONUS VIDEO