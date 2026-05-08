Glumica Aleksandra Balmazović, koja se proslavila u komediji "Sivi kamion crvene boje", razvela se od preduzetnika Sergeja Novaković posle 20 godina braka.

Ovu vest je potvrdila i sama glumica.

- Osim najuže porodice i nekoliko najbližih prijatelja, niko nije znao kroz kakve teške životne prelomnice prolazim - rekla je za magazin Suzy glumica Aleksandra Balmazović.

"Kada se razvedeš, vidiš ko si zapravo"

Inače, sa Sergejem ima sina koji će ove godine maturirati. Sada je otkrila zbog čega je ćutala o krahu braka.

- O tome nisam govorila jer sam najpre morala da napravim sopstvenu životnu inventuru. Kada se razvedeš, vidiš ko si zapravo i kakva je osoba sa kojom si delio svoj svet. Motivisali su me sin, posao, egzistencija i želja da rastem i da umem da se nasmejem svemu tome i samoj sebi. U ovih godinu i po dana temeljno sam osetila najpre emotivni kolaps, zatim težak pad, a potom i uspon - zaključila je glumica.

