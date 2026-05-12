Hitne službe su navele da je šestoro povređenih i dalje hospitalizovano, uključujući ženu u kritičnom stanju, preneo je portal "Novinite".

Među povređenima su i dete i više odraslih osoba različite starosti, koji su zbrinuti u bolnicama u Sofiji.

Prema medicinskim podacima, najteže je povređena 69-godišnja žena čije je stanje opisano kao životno ugrožavajuće.

Deo pacijenata je nakon pregleda pušteno na kućno lečenje, dok su drugi zadržani zbog preloma i povreda glave.

U nesreći su učestvovali vozači sa značajnim brojem ranijih saobraćajnih prekršaja.

Vozač autobusa, star 59 godina, navodno ima 45 prekršaja i ranije mu je bila oduzeta dozvola zbog incidenta povezanog sa alkoholom.

Vozač kamiona (44) ima 29 prekršaja.

Policija je saopštila da su testovi na alkohol kod oba vozača negativni, ali da je test na drogu kod vozača kamiona pokazao prisustvo amfetamina.

On tvrdi da je koristio lekove, dok se čekaju rezultati laboratorijske analize.

Oba vozača su privedena i nalaze se pod policijskim nadzorom, dok se vodi pretkrivični postupak radi utvrđivanja tačnih okolnosti nesreće.

Vlasti su navele i da na deonici gde se dogodio sudar nema video-nadzora, što, prema njihovim rečima, može da oteža istragu.