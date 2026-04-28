ODLIČNA VEST ZA VOZAČE DO GRČKE I TURSKE: Bugarska uvela jednodnevnu vinjetu - evo koliko košta, gde kupiti i šta ako je nemate

Autor:  Milica Krstić
28.04.2026.14:20
Jednodnevna vinjeta za putničke automobile u Bugarskoj zvanično je uvedena od 3. februara, čime vozači dobijaju novu opciju za kratkoročno korišćenje državne putne mreže.

Kako je Bugarska ušla u Šengen 1. januara 2025. godine za putnike u Srbiji otvorile su se nove mogućnosti neprekidnog putovanja do destinacija u Grčkoj. Znajući da je Bugarska mnogima tranzitna zemlja ka Turskoj i Grčkoj, Bugarska je uvela jednodnevne vinjete i kao što im naziv kaže, važe jedan dan.

Jednodnevna vinjeta u Bugarskoj važi 24h

Jednodnevna vinjeta važi tačno 24 sata od trenutka aktivacije. Na primer, ukoliko se vinjeta aktivira 20. juna u 10.00 časova, njeno važenje ističe 21.juna u 09.59 časova. Cena jednodnevne vinjete iznosi 4,09 evra (8 leva). Kao i kod ostalih vrsta vinjeta, kupovina je moguća unapred, uz mogućnost odloženog početka važenja do 30 dana.

Ova vrsta vinjete namenjena je za plaćanje putarine, između ostalog, putničkim automobilima do 3,5 tone, vozilima sa prikolicom ili karavanom, kao i kamp-vozilima kategorije M1, bez obzira na njihovu tehnički dozvoljenu maksimalnu masu. Posebna vinjeta za prikolicu ili karavan obavezna je samo u slučaju kada ukupna masa vozila sa priključnim vozilom prelazi 3,5 tone. Vinjete za vozilo i za prikolicu ili karavan mogu se kupovati sa različitim periodima važenja, u skladu sa potrebama vozača.

Cene vinjeta za plaćanje putarine u Bugarskoj

Cene vinjeta u Bugarskoj u 2026. godini ostaju nepromenjene u odnosu na 2025. godinu i prikazane su u evrima i bugarskim levima. Preračunavanje se vrši automatski po zvaničnom fiksnom kursu, bez dodatnih obaveza za korisnike.

- godišnja vinjeta (12 meseci): 49,60 evra (97 leva)

- kvartalna vinjeta (kvartalna): 27,61 evro (54 leva)

- mesečna vinjeta: 15,34 evra (30 leva)

- nedeljna vinjeta (7 dana): 7,67 evra (15 leva)

- vikend vinjeta: 5,11 evra (10 leva)

- jednodnevna vinjeta (24h): 4,09 evra (8 leva)

Kako kupiti bugarsku vinjetu

Vinjete za Bugarsku mogu se kupiti online putem zvaničnog sajta Nacionalne uprave za putarine ili mobilne aplikacije, kao i na prodajnim mestima Agencije za putnu infrastrukturu. Kupovina je omogućena i na šalterima uz plaćanje gotovinom, putem terminala za samonaplatu karticom, kao i preko partnerske prodajne mreže API.

Uputstvo za onlajn kupovinu vinjete: Korak po korak

Sajt za kupovinu vinjete ima opciju na srpskom jeziku, što maksimalno olakšava proces. Vinjetu možete kupiti onlajn unapred, samo je važno da unesete tačan datum od kada želite da ona počne da važi (npr. kupite je danas za put koji planirate za 15 dana).

Korak 1: Pristup zvaničnom portalu

Idite na zvaničnu stranicu: web.bgtoll.bg. Ovo je jedini siguran državni sajt bez skrivenih troškova i provizija.

Korak 2: Izbor jezika i tipa vozila

U gornjem desnom uglu izaberite srpski jezik.

Odaberite kategoriju: “Putničko vozilo” je prvo na listi.

Obavezno štiklirajte polje ‘I’m not a robot’ i, ukoliko sistem zatraži, rešite jednostavan zadatak sa slikama (npr. obeležite semafore ili pešake) kako biste nastavili.

Korak 3: Unos podataka o vozilu (Pazite na slova!)

Ovde budite najpažljiviji jer se jednom aktivirana vinjeta ne može menjati.

Zemlja registracije: Izaberite Srbija (RS).

Registarski broj: Unosite tablice velikim slovima, bez razmaka i crtica.

VAŽNO - Slova Č, Ć, Ž, Š: Naše tablice često imaju ova slova, ali ih bugarski sistem ne prepoznaje u tom obliku. Kucajte ih kao C, Z, S (npr. umesto BG-123-ČĆ kucate BG123CC).

Korak 4: Odabir perioda važenja i početnog datuma

Izaberite željenu vinjetu: dnevnu, vikend, 7 dana ili mesec dana.

Novo: od februara 2026. dostupna je i dnevna vinjeta (4,09 €).

Početak važenja: Unesite datum i vreme kada planirate ulazak u Bugarsku. Vodite računa: ako je kupite ranije, ne ostavljajte današnji datum, već onaj kada stvarno putujete.

Korak 5: Plaćanje i potvrda na mejl

Nakon provere podataka, prelazite na plaćanje.

Plaćanje: Možete koristiti kartice (Visa, MasterCard), a odnedavno su podržani i servisi poput Apple Pay i Google Pay.

Potvrda: PDF potvrda o uspešnoj registraciji stiže na vaš mejl u roku od par minuta.

Dokaz: Nije obavezno da je štampate, ali obavezno sačuvajte taj PDF u telefonu ili ga fotografišite kao dokaz o uplati.

Da li mogu da kupim vinjetu čim pređem granicu?

Da, možete. Ako niste kupili pre puta, možete je kupiti na poslednjoj OMV pumpi na izlasku iz Srbije (Gradina, radi 24h) ili čim pređete granicu i uđete u Bugarsku, sa leve strane imate kućicu gde se prodaju vinjete. Rade 24h.

Odgovori na često postavljena pitanja - FAQ

Da li vinjeta može da se naknadno kupi za datum koji je prošao?

Nažalost ne. Uvek će Vam biti potrebna vinjeta čim uđete u Bugarsku. Poslednja prilika za kupovinu je na graničnom prelazu Kolotina imate kioske sa leve strane, rade 24h, plaćanje je u evrima.

Da li mogu da otkažem porudžbinu?

Može ali samo dok vinjeta nije potvrđena (registrovana). Ako ste dobili mejl o potvrdi kupovine vaše vinjete, ne možete je otkazati više, jedina opcija je da kupite novu. Preporuka: pažljivo proverite datume i broj registarskih tablica pre finalne kupovine.

Ispod svakog polja za unos podataka imate dugme “nazad”, kojim možete proveriti sve unete podatke pre završetka kupovine.

Da li mogu da promenim registarsku tablicu u vinjeti koju sam kupio?

Registarsku tablicu ne možete da promenite nakon što je vinjeta aktivirana. Ako ste pogrešili, moraćete da kupite novu.

 

Kolika je kazna u Bugarskoj ako vozim bez vinjete?

Ako vozite putnički automobil bez važeće vinjete, kazna iznosi 153,39 €. Dobra vest je da je uvedena kompenzacijska taksa koja iznosi: 35,79 €.

Kako se plaća kompenzacijska kazna?

Kompenzacijsku taksu možete platiti na sledeće načine:

Na putu, tokom kontrole: mobilne patrole Nacionalne administracije za putarine imaju POS terminale i taksa se plaća samo karticom.

Na graničnim prelazima: moguće je platiti gotovinom, a vozilo može napustiti zemlju tek nakon uplate.

Ne može se platiti policajcima.

Bugarska vinjeta

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 99,82 100,12 100,42
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,54 71,76 71,97
GBP GBP 135,13 135,53 135,94
CHF CHF 127,19 127,57 127,95

