ODLIČNA VEST ZA VOZAČE DO GRČKE I TURSKE: Bugarska uvela jednodnevnu vinjetu - evo koliko košta, gde kupiti i šta ako je nemate

Jednodnevna vinjeta za putničke automobile u Bugarskoj zvanično je uvedena od 3. februara, čime vozači dobijaju novu opciju za kratkoročno korišćenje državne putne mreže.

Kako je Bugarska ušla u Šengen 1. januara 2025. godine za putnike u Srbiji otvorile su se nove mogućnosti neprekidnog putovanja do destinacija u Grčkoj. Znajući da je Bugarska mnogima tranzitna zemlja ka Turskoj i Grčkoj, Bugarska je uvela jednodnevne vinjete i kao što im naziv kaže, važe jedan dan.

Jednodnevna vinjeta u Bugarskoj važi 24h

Jednodnevna vinjeta važi tačno 24 sata od trenutka aktivacije. Na primer, ukoliko se vinjeta aktivira 20. juna u 10.00 časova, njeno važenje ističe 21.juna u 09.59 časova. Cena jednodnevne vinjete iznosi 4,09 evra (8 leva). Kao i kod ostalih vrsta vinjeta, kupovina je moguća unapred, uz mogućnost odloženog početka važenja do 30 dana.

Ova vrsta vinjete namenjena je za plaćanje putarine, između ostalog, putničkim automobilima do 3,5 tone, vozilima sa prikolicom ili karavanom, kao i kamp-vozilima kategorije M1, bez obzira na njihovu tehnički dozvoljenu maksimalnu masu. Posebna vinjeta za prikolicu ili karavan obavezna je samo u slučaju kada ukupna masa vozila sa priključnim vozilom prelazi 3,5 tone. Vinjete za vozilo i za prikolicu ili karavan mogu se kupovati sa različitim periodima važenja, u skladu sa potrebama vozača.

Cene vinjeta za plaćanje putarine u Bugarskoj

Cene vinjeta u Bugarskoj u 2026. godini ostaju nepromenjene u odnosu na 2025. godinu i prikazane su u evrima i bugarskim levima. Preračunavanje se vrši automatski po zvaničnom fiksnom kursu, bez dodatnih obaveza za korisnike.

- godišnja vinjeta (12 meseci): 49,60 evra (97 leva)

- kvartalna vinjeta (kvartalna): 27,61 evro (54 leva)

- mesečna vinjeta: 15,34 evra (30 leva)

- nedeljna vinjeta (7 dana): 7,67 evra (15 leva)

- vikend vinjeta: 5,11 evra (10 leva)

- jednodnevna vinjeta (24h): 4,09 evra (8 leva)

Kako kupiti bugarsku vinjetu

Vinjete za Bugarsku mogu se kupiti online putem zvaničnog sajta Nacionalne uprave za putarine ili mobilne aplikacije, kao i na prodajnim mestima Agencije za putnu infrastrukturu. Kupovina je omogućena i na šalterima uz plaćanje gotovinom, putem terminala za samonaplatu karticom, kao i preko partnerske prodajne mreže API.

Uputstvo za onlajn kupovinu vinjete: Korak po korak

Sajt za kupovinu vinjete ima opciju na srpskom jeziku, što maksimalno olakšava proces. Vinjetu možete kupiti onlajn unapred, samo je važno da unesete tačan datum od kada želite da ona počne da važi (npr. kupite je danas za put koji planirate za 15 dana).

Korak 1: Pristup zvaničnom portalu

Idite na zvaničnu stranicu: web.bgtoll.bg. Ovo je jedini siguran državni sajt bez skrivenih troškova i provizija.

Korak 2: Izbor jezika i tipa vozila

U gornjem desnom uglu izaberite srpski jezik.