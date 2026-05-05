Snažna eksplozija odjeknula je u Teheranu, dok su istovremeno vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile da je njihova protivvazdušna odbrana presretala iranske rakete i dronove. Ovi događaji dodatno su podigli napetost u regionu, koji se suočava sa nizom incidenata u kratkom vremenskom periodu.

Ministarstvo odbrane UAE navelo je u objavi na mreži X da je napad obuhvatio više lokacija u zemlji i da su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i bespilotne letelice. Kako su istakli, sistemi protivvazdušne odbrane bili su aktivni i uspešno su reagovali na pretnje iz vazduha.

Eksplozija u Teheranu bez jasnog uzroka

Ubrzo nakon saopštenja iz UAE, pojavili su se izveštaji o velikoj eksploziji u zapadnom delu Teherana, uz vidljiv stub dima iznad grada. Ove informacije prenosi Jerusalem Post, pozivajući se na iranske opozicione medije.

Za sada nema zvaničnih podataka o uzroku eksplozije niti o eventualnim posledicama, što dodatno podgreva spekulacije u javnosti.

Niz incidenata u kratkom roku

Prema podacima koje je iznelo Ministarstvo odbrane UAE, tokom prethodnog dana presretnuto je ukupno 12 balističkih raketa, tri krstareće rakete i četiri drona.

Dan ranije, kako prenose zvaničnici, iranski dron pogodio je kompleks naftne industrije u Fudžairi, gde su lakše povređena tri državljanina Indije.

Istovremeno, korejski medij Chosun Daily izvestio je o napadu na južnokorejski brod u blizini Ormuskog prolaza, pozivajući se na izvore iz vlade.

Reakcije i političke poruke

Ministarstvo spoljnih poslova UAE saopštilo je da zemlja zadržava „puno i legitimno pravo“ da odgovori na napade. S druge strane, iranski državni mediji prenose izjavu vojnog zvaničnika koji tvrdi da Iran nije imao unapred planiranu nameru da gađa naftna postrojenja u Fudžairi.

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je napade i pozvao Južnu Koreju da se uključi u američke napore u regionu, što dodatno ukazuje na širenje međunarodnog angažmana u ovom kriznom području.

Serija incidenata – od presretanja raketa, preko napada dronovima, do eksplozije u Teheranu – ukazuje na ozbiljno pogoršanje bezbednosne situacije na Bliskom istoku. Iako uzroci pojedinih događaja još nisu razjašnjeni, jasno je da se region nalazi u fazi povećane nestabilnosti.

U narednim danima očekuju se dodatne informacije i moguće reakcije država uključenih u ove događaje, dok međunarodna zajednica pažljivo prati razvoj situacije.