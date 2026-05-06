Radoznalost i potreba za istraživanjem često navode pas da u usta stave sve što im se nađe na putu. Iako se mnogi sitni predmeti bez većih problema izbacuju iz organizma, postoje i oni koji mogu izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije, pa čak i ugroziti život ljubimca.

Zato je važno da vlasnici znaju kako da reaguju u takvim situacijama, ali i kako da spreče da do njih uopšte dođe. Pravovremena reakcija i dobra prevencija mogu napraviti ključnu razliku kada je reč o bezbednosti psa.

Kada pas proguta nešto opasno, dešava se da manji predmeti prođu kroz digestivni sistem bez posledica, ali određene stvari mogu izazvati blokade, trovanje ili unutrašnje povrede. U tim situacijama prvi korak je kontakt sa veterinarom, jer samo stručna procena može da pokaže da li je potrebno hitno reagovati ili pratiti stanje.

Tokom tog perioda vlasnicima se savetuje da obrate pažnju na ponašanje psa i eventualne promene u apetitu, energiji ili varenju, kao i da po potrebi prate izmet kako bi se utvrdilo da li je predmet izbačen.

Opasnosti vrebaju na svakom koraku jer psi svet istražuju i njuškanjem i ustima, pa mogu doći u kontakt sa ostacima hrane na ulici, plastikom, metalom, opušcima, lekovima ili hemikalijama. Sve to može dovesti do trovanja, gušenja ili oštećenja organa, posebno ako su u pitanju oštri ili toksični predmeti.

Ako postoji sumnja na gušenje ili blokadu, ne treba pokušavati agresivno vađenje predmeta, jer se time može napraviti dodatna povreda. U takvim situacijama najvažnije je što pre potražiti pomoć veterinara, a u hitnim slučajevima i primeniti osnovne mere prve pomoći dok se ne stigne do ordinacije.

Najčešći problemi nastaju kada psi progutaju sitne kućne predmete poput čarapa, gumica, igračaka ili delova plastike, ali i opasne stvari poput baterija, lekova ili koštica. Njihova radoznalost ne pravi razliku između bezopasnog i štetnog, pa odgovornost uvek ostaje na vlasniku.

Dijagnostika i lečenje zavise od situacije — od praćenja i terapije do endoskopije ili operacije u težim slučajevima. Čak i kada predmet nije otrovan, može izazvati upalu ili iritaciju, pa je veterinarski nadzor često neophodan.

Najbolja zaštita ipak ostaje prevencija: nadzor tokom igre, uklanjanje sitnih i opasnih predmeta iz doma i dvorišta, kao i izbor bezbednih igračaka. U određenim situacijama može pomoći i zaštitna korpa, koja sprečava da pas pojede nešto štetno, a da mu pritom ne ograničava normalno disanje i kretanje.