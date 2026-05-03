Požar koji je danas oko 16 časova izbio na trafostanici na Ledinačkom putu u Sremskoj Kamenici izazvao je privremeni prekid u snabdevanju električnom energijom, što je potom dovelo i do problema u vodosnabdevanju na teritoriji Novog Sada.

Kako pišu domaći mediji, deo Sremske Kamenice ostao je bez struje usled incidenta.

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad saopštilo je da je, zbog nestanka električne energije na Limanu, tačnije na lokaciji Fabrike vode, došlo do prekida u distribuciji vode ka gradu. Kako su naveli, to može izazvati oscilacije u pritisku, kao i povremene nestanke vode u pojedinim delovima grada.

- Naše ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju problema. Očekujemo da će sistem biti stabilizovan u najkraćem mogućem roku – navedeno je u saopštenju.

Oglasila se i Elektrodistribucija Srbije, potvrdivši da je došlo do ispada transformatora snage 110/20 kV u trafostanici TS 110/35/20 kV.

- Ekipe su odmah upućene na teren i rade na sanaciji kvara – poručili su iz EDS-a.

U međuvremenu, kvar je uspešno otklonjen.

Kako je saopšteno iz Ogranka Elektrodistribucije Novi Sad, trafostanica TS 110/35/20 kV Novi Sad 1 je sanirana, a svi korisnici su, nakon kraćeg prekida, ponovo dobili električnu energiju.