U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć pola sata pre ponoći na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u prigradskom naselju Piloreti, poginulo je četvoro osoba, dok su dve teško povređene i nalaze se u bolnici. Prema prvim informacijama, do sudara je došlo kada je vozač "golfa" krenuo da pretiče kolonu vozila i direktno se sudario sa "opel astrom"

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili automobili marke "golf 7" novopazarskih tablica i "opel astra" iz Raške.

Golf pokušao da pretekne kolonu vozila

Navodno, vozač golfa B. K. (19) krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao je da pretekne više vozila.

Tom prilikom je, prema rečima svedoka, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa vozilom "opel astra" koje je dolazilo iz pravca Raške.

Zbog siline udara oba vozila su potpuno uništena, a delovi automobila bili su rasuti svuda po magistralnom putu.

Na licu mesta intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica koje su uz pomoć specijalne opreme izvlačile unesrećene iz smrskanih automobila.

Na mesto nesreće izašli su i dežurni tužilac, kao i načelnica OSP-a, koji rukovode uviđajem i prikupljanjem svih relevantnih dokaza kako bi se utvrdile okolnosti ove tragedije.

Građani Novog Pazara i Raške potreseni su ovom nesrećom, pogotovo zbog činjenice da su među stradalima bili i veoma mladi ljudi.

Za volanom opela nalazio se S.V. (69), dok je na mestu suvozača bio V.M. (45). U vozilu su se nalazili i putnici V.K. (55) i V.M. (46).

Naknadno, povredama je u Opštoj bolnici Novi Pazar podlegla i četvrta osoba, žena koja je bila među teško povređenima u vozilu "opel astra" registarskih oznaka iz Raške, prenosi Sandžak danas.

Još dve osobe su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru primljene sa teškim telesnim povredama, potvrđeno je RTS-u.

Alo/Sandžak danas