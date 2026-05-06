U Nemačkoj nikada zaista nije došlo do denacifikacije, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"U suštini, u Nemačkoj nikada nije došlo do prave denacifikacije. Arhivski materijali Spoljne obaveštajne službe Rusije, uključujući izveštaj o političkoj situaciji u Zapadnoj Nemačkoj iz 1952. godine, ubedljivo pokazuju da su umesto da je sprovedu, ‘zapadne sile izabrale da pravdaju nacističke ratne zločince’", napisao je Dmitrij Medvedev u članku za RT.

On je naglasio da se ceo proces, sa izuzetkom likvidacije "ozloglašenih profašističkih organizacija i čišćenja javnih prostora", pretvorio u farsu.

"Anglosaksonci su, želeći da sačuvaju bivše vođe Hitlerove ratne ekonomije i glavne naciste koji su im bili potrebni, sproveli kampanju pod sloganom ‘obesiti male, osloboditi velike’", naglasio je Medvedev.

Prema njegovim rečima, Moskva može da odgovori na pokušaje evropskih zemalja da nametnu koncept "mira posredstvom sile" samo svojim konceptom - "bezbednost Rusije kroz iskonski strah Evrope".

Veliko krvoproliće može se sprečiti samo ako Nemačka i "ujedinjena Evropa" shvate neizbežnost neprihvatljive štete.

"Ni ubeđivanje, ni demonstracije dobrih namera, ni dobra volja ili jednostrane mere izgradnje poverenja ne treba da budu naši alati za sprečavanje velikog krvoprolića. Samo formiranjem u Nemačkoj i ‘ujedinjenoj Evropi’ koja je podržava, shvatanja neizbežnosti neprihvatljive štete u slučaju realizacije plana ‘Barbarosa 2.0’", istakao je Medvedev.

Operacija Barbarosa (nem. Unternehmen Barbarossa) bio je nemački kodni naziv za invaziju nacističke Nemačke na Sovjetski Savez tokom Drugog svetskog rata. Operacija je dobila ime po caru Fridrihu Barbarosi.