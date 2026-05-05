Nemanja F. je danas oko 17 časova izboden na Kanarevom brdu, i nakon nekoliko sati preminuo je od zadobijenih povreda u Urgentnom centru

Jedna žena bila je očevidac ovog zločina.



"Mladići su se posvađali u autobusu, a potom su izašli napolje, a onda su uboli nesrećnog momka. On je, na mojim rukama, izgubio svest", kroz suze je rekla očajna žena.

Napadači su nakon incidenta pobegli autobusom, ali je policija brzo reagovala po dojavi. Vozilo je ubrzo zaustavljeno u blizini, a osumnjičeni su privedeni.

Uhapšen je M. V. (19), kod kojeg je pronađen nož, kao i jedan maloletnik, za koga se sumnja da je učestvovao u napadu.

