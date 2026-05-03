Stručnjaci za sprovođenje zakona i deaktiviranje bombi iz francuske agencije za nabavke odbrambene opreme (DGA) morali su da intervenišu nakon otkrića granate u blizini lokacije kod grada Burža u centralnoj Francuskoj na kojoj se od 1. maja održava višednevni ilegalni muzički festival Teknival, na kome se do danas okupilo oko 40.000 ljudi, prenose danas francuski mediji.

Jutros je na poligonu bilo prisutno 17.000 ljudi, prenosi BFM TV.

Festival se održava na vojnom poligonu i strelištu francuske Agencije za nabavku odbrambene opreme (DGA) između Burža i Kornisa, prenosi portal France 24.

Putevi koji presecaju poligon zatvoreni su tokom vojnih aktivnosti i testiranja, ali su u međuvremenu otvoreni za javnost, iako postavljena signalizacija zabranjuje pristup samom poligonu, koji nije ograđen.

Organizatori muzičkog festivala su namerno izabrali lokaciju blizu Burža, rodnog grada ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza, kako bi protestovali protiv represivne politike države prema slobodnoj organizaciji rejv muzičkih zabava.

Oni, takođe, tvrde da deo zemljišta koji koristi festival nije isti deo koji DGA koristi za testiranje bojevom municijom.

Prema podacima prefekture Šer, od početka ovogodišnjeg muzičkog festivala Teknival, 54 osobe su zbrinute od strane službi hitne pomoći, izdato je 250 kazni za ilegalno okupljanje, 75 za posedovanje droga, 150 zbog saobraćajnih prekršaja, šest kazni za vožnju pod uticajem droga ili alkohola, a četiri osobe su privedene, ali nisu prijavljeni ozbiljniji icidenti.

Francuski mediji su preneli da će francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez danas posetiti lokaciju na kojoj se održava festival.

Prefekt departmana Šer Filip Le Moen Sirzir izjavio je 1. maja da se hiljade ljudi okupilo tog prepodneva na otvorenoj žurci kod Burža, na "veoma opasnom" vojnom terenu, gde je potencijalno prisutna neeskplodirana municija.

Cela situacija je mogla tragičnije da se završi i mnogi zahtevaju da vlasti reaguju i kazne organizatore, izvođače i učesnike ovog ilegalnog rejv festivala koji se održava na vojnom poligonu koji se koristi za testiranje bojeve municije.