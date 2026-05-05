Na konferenciji za medije u Jerevanu, Makron je istakao da postoje već potpisani sporazumi koji moraju biti ispoštovani, prenosi Rojters.

„Postoje sporazumi koji su potpisani i koji moraju da budu poštovani. Ako bi bili dovedeni u pitanje, sve bi moralo da bude ponovo otvoreno“, rekao je Makron.

On je dodao da Evropska unija raspolaže mehanizmima koji mogu biti aktivirani ukoliko dođe do uvođenja carina.

„Ako bilo koja zemlja bude pogođena carinama, Evropska unija ima instrumente koji tada moraju da budu aktivirani, jer su upravo za to i namenjeni. Dakle, da, sve je na stolu“, poručio je Makron.

Sa druge strane, američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir izjavio je da Vašington neće odustati od plana da poveća carine na uvoz automobila iz EU na 25 odsto, uprkos protivljenju iz Brisela.

Grir je naveo da je tokom vikenda razgovarao sa predstavnicima Evropske unije i Nemačke, kako bi ih obavestio da administracija predsednika Donalda Trampa ostaje pri najavljenoj meri.

Tramp je prošlog petka najavio povećanje carina sa ranije dogovorenih 15 na 25 odsto, uz obrazloženje da Evropska unija nije ispunila obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama.

Evropska komisija odbacila je ove tvrdnje i poručila da će reagovati kako bi zaštitila interese Unije ukoliko dođe do kršenja sporazuma, prenosi Juronjuz.





Makron uzeo mikrofon i zapevao hit

Predsednik Francuske Emanuel Makron priredio je nesvakidašnji trenutak tokom državne večere u Jermeniji, gde je pred zvanicama uzeo mikrofon i otpevao čuvenu pesmu „La Boem“ Šarla Aznavura. Snimak ovog događaja brzo se proširio i izazvao brojne reakcije, jer se retko viđa da jedan predsednik u ovakvoj prilici pokaže svoje umetničko lice.

Makron je boravio u Jerevanu u okviru Samita Evropske političke zajednice, gde je učestvovao u zvaničnim razgovorima sa predsednikom i premijerom Jermenije. Ipak, upravo ovaj muzički trenutak obeležio je veče i privukao najviše pažnje.













Kako prenosi francuska televizija BFM, Makron je spontano uzeo mikrofon i izveo pesmu koja ima posebnu simboliku. „La Boem“ je jedno od najpoznatijih dela Šarla Aznavura, umetnika jermenskog porekla rođenog u Parizu, što dodatno naglašava kulturne veze između Francuske i Jermenije.

Ovo nije prvi put da Makron javno peva ovu pesmu. Već je ranije, tokom 2023. godine, izvodio „La Boem“ u Jelisejskoj palati na događaju sa umetnicima i predstavnicima modne i muzičke scene.