Medicinski timovi su u ponedeljak evakuisali dve osobe sa simptomima smrtonosnog hantavirusa nakon sumnje na epidemiju na luksuznom kruzeru pristajalom kod obale Zapadne Afrike, na kojem su se nalazili uglavnom britanski, američki i španski turisti, saopštili su zvaničnici.

Oko 150 ljudi je još uvek bilo na brodu nakon što su tri osobe - holandski par i nemački državljanin - preminule, a druge su se razbolele, uključujući Britanca koji je napustio brod i leči se u Južnoj Africi, dodale su vlasti.

Holandski nacionalni institut za javno zdravlje i životnu sredinu (RIVM), koji pomaže u suzbijanju epidemije, potvrdio je da je jedan pacijent sa simptomima bio pozitivan na hantavirus. Izvor upoznat sa slučajem rekao je da je i preminula Holanđanka bila pozitivna na virus. RIVM je saopštio da još nije jasno da li su i drugi ljudi sa simptomima imali virus ili su drugi smrtni slučajevi povezani sa njim.

Hantavirus, koji može izazvati smrtonosnu respiratornu bolest, prenosi se kada čestice iz glodarskog izmeta ili urina dospeju u vazduh. Ne prenosi se lako među ljudima. Ne postoji specifičan lek za bolest, pa se lečenje oslanja na medicinsku negu, uključujući ventilatore u teškim slučajevima.

SZO je u saopštenju navela da je na kruzeru identifikovano sedam slučajeva hantavirusa, uključujući dva laboratorijski potvrđena i pet sumnjivih slučajeva.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je rizik za javnost nizak i da nema razloga za paniku ili ograničenja putovanja. Međutim, vlasti Zelenortskih Ostrva nisu dozvolile brodu „Hondius“, koji plovi pod holandskom zastavom, da pristane iz predostrožnosti.