Brod se trenutno nalazi kod obale Zelenortskih Ostrva, u Atlantskom okeanu.
Prema saopštenju operatera kruzera Oceanwide Expeditions izdatom u nedelju uveče, vlasti Zelenortskih Ostrva "nisu dale nikakvu dozvolu" da dozvole onima kojima je potrebna medicinska pomoć da se iskrcaju.
Podsetimo, tri osobe su preminule, a više njih je obolelo tokom plovidbe kruzerom koji plovi Atlantskim okeanom između Argentine i Zelenortskih Ostrva, a sumnja se na izbijanje hantavirusa, saopštila je sinoć Svetska zdravstvena organizacija (SZO).
Šta je hantavirus i kako se leči?
Hantavirus se odnosi na soj virusa koje prenose glodari, prvenstveno se prenoseći na ljude udisanjem čestica u vazduhu iz osušenog glodarskog izmeta.
Infekcije se obično javljaju kada se virus prenese vazduhom iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, prema podacima Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), prenosi BBC.
Iako retko, može se širiti i putem ujeda ili ogrebotina glodara.
Ne postoji specifičan tretman za hantavirusne infekcije. CDC preporučuje suportivnu negu za lečenje simptoma koja može uključivati terapiju kiseonikom, mehaničku ventilaciju, antivirusne lekove i dijalizu.
Pacijenti sa teškim simptomima mogu morati biti primljeni u bolnice na odeljenja intenzivne nege. U teškim slučajevima, nekima će možda biti potrebna intubacija.
