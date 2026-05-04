Brod "MV Hondius" je napustio Ušuaju u Argentini pre oko sedam nedelja, prema podacima kompanije MarineTraffic, koja ga je identifikovala kao putnički kruzer pod holandskom zastavom. Zaustavio se na Antarktiku i britanskoj prekomorskoj teritoriji Sveta Jelena pre nego što se u nedelju usidrio u Praji, glavnom gradu Zelenortskih Ostrva, prema podacima kompanije MarineTraffic.

Brod ima 170 putnika i 71 člana posade, uključujući jednog lekara, prema podacima kompanije Oceanwide Expeditions. Kompanija je za CNN rekla da je "trenutno fokusirana na zdravlje i bezbednost putnika i posade" i da će ponuditi dodatne informacije čim budu dostupne.

Kruzer je trenutno usidren kod obale Zelenorodskih ostrva.

Nije jasno kako je došlo do infekcija. Ministarstvo zdravlja provincije Ognjena Zemlja, gde se nalazi Ušuaja, saopštilo je da nikada nije prijavljen slučaj hantavirusa u provinciji. Međutim, hantavirus je endemski u drugim delovima Argentine i Čilea, prema podacima SZO.

Od šest osoba sa simptomima, do sada je u laboratoriji potvrđen samo jedan slučaj infekcije hantavirusom, dok je ostalih pet sumnjivih slučajeva, saopštila je SZO.

"Detaljne istrage su u toku, uključujući dalja laboratorijska ispitivanja i epidemiološka istraživanja", saopštila je SZO.

Skot Miskovič, porodični lekar i predsednik i izvršni direktor kompanije Premijer Medikal Grup, rekao je da je veoma neuobičajeno da dođe do epidemije hantavirusa na brodu koji nije putovao nigde gde je virus endemski.

"Kada sam ovo prvi put pročitao, pomislio sam da prave štamparsku grešku", rekao je za CNN nakon vesti o sumnjivoj epidemiji.

Postoje dva moguća načina na koja je mogla da se dogodi sumnjiva epidemija, rekao je Miskovič.

Prvo, brod je mogao biti kontaminiran izmetom ili urinom pacova ili miševa; ili drugo, jedan od putnika je mogao da pokupi andsku varijantu hantavirusa, za koju postoje ograničeni dokazi o prenosu sa čoveka na čoveka, rekao je Miskovič.

Ako dokazi ukazuju na ljudski prenos, rekao je Miskovič, to će "promeniti budućnost putničke medicine, zaraznih bolesti i tropske medicine".