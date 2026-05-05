Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je danas da je Rusija na predlog Ukrajine o prekidu vatre odgovorila masovnim napadom na ukrajinske gradove, što, kako je naveo, potvrđuje "njenu terorističku suštinu".

Sibiha je na platformi X pozvao međunarodnu zajednicu da jedinstveno podrži inicijativu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog za hitno uvođenje prekida vatre, prenosi Ukrinform.

On je podsetio da je Vojska Ruske Federacije tokom noći lansirala 11 balističkih raketa i 164 dronova na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje pet osoba, a više od 10 ranjeno.

Napadi su, kako je naveo, uglavnom bili usmereni na energetsku infrastrukturu u više regiona Ukrajine.

"Dok svet čeka odgovor Moskve na predlog Ukrajine o prekidu vatre, koji bi trebalo da počne u ponoć 6. maja, Rusija pokazuje svoje pravo lice teroriste. Zato nam je potrebna podrška pozivu predsednika Zelenskog na prekid vatre već ove noći od svih naših partnera, svih miroljubivih država i međunarodnih organizacija. Potrebna nam je jedinstvena i principijelna pozicija cele međunarodne zajednice za mir i diplomatiju, a ne za rat i teror", naglasio je Sibiha.

Volodimir Zelenski je izjavio da Ukrajina nije dobila zvanične signale iz Rusije o obustavi borbenih dejstava, uprkos objavama na društvenim mrežama.

I pored toga, Kijev je najavio prekid vatre od 6. maja i pozvao Moskvu na konkretne poteze.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko saopštila je da su glavne mete napada u noći između 4. i 5. maja bili objekti energetske, naftno-gasne infrastrukture, železnice i industrije, uz poginule i povređene.

U toku je sanacija posledica napada u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Harkovskoj, Donjeckoj, Hersonskoj i drugim oblastima.

Rusko Ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, nakon što je to predložio predsednik Rusije Vladimir Putin ranije ove nedelje u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.