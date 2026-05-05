Na ekspedicionom kruzeru MV Hondius odvija se prava drama nakon sumnje na izbijanje opasne virusne infekcije. Putnici su zarobljeni na brodu usidrenom u blizini Praia, dok vlasti Cape Verde odbijaju da dozvole iskrcavanje.

Situacija je postala alarmantna kada su medicinski timovi pokušali da evakuišu putnike sa simptomima potencijalno smrtonosnog hantavirus. Na brodu se nalazi oko 150 ljudi, uglavnom turista iz United Kingdom, United States i Spain.

Strah i neizvesnost među putnicima

Napetost na brodu dodatno je porasla nakon što su tri osobe izgubile život – bračni par iz Holandije i jedan nemački državljanin. Više putnika pokazuje simptome bolesti, dok je jedan Britanac već prebačen na lečenje u South Africa.

Posebnu pažnju izazvao je emotivan apel američkog influensera Jake Rozmarin, koji se oglasio direktno sa broda.

„Ovo nije samo vest, ovo su stvarni ljudi. Imamo porodice koje nas čekaju“, rekao je kroz suze.

„Samo želimo da budemo bezbedni i da se vratimo kući“, poručio je, naglašavajući koliko je neizvesnost najteži deo cele situacije.

Brod blokiran, vlasti ne popuštaju

Prema podacima o kretanju plovila, brod je već duže od 24 sata usidren bez dozvole za pristajanje. Vlasti Cape Verde ne dozvoljavaju iskrcavanje putnika, strahujući od širenja zaraze među lokalnim stanovništvom.

Kruzer, koji plovi pod holandskom zastavom, krenuo je iz Ushuaia pre tri nedelje, a tokom putovanja imao je više usputnih stanica. Konzularnu pomoć koordinira Netherlands.

Kompanija Oceanwide Expeditions potvrdila je da je reč o ozbiljnoj medicinskoj situaciji i da čeka dozvolu za hitno iskrcavanje, posebno za putnike kojima je potrebna nega.

Šta je zapravo hantavirus?

hantavirus je grupa virusa koje najčešće prenose glodari, a ljudi se mogu zaraziti kontaktom sa njihovim izlučevinama. Iako se retko prenosi sa čoveka na čoveka, može izazvati ozbiljna oboljenja poput plućnog sindroma ili hemoragične groznice.

Prema podacima Centers for Disease Control and Prevention, smrtnost može dostići i do 40 odsto. Stručnjaci smatraju da su neki putnici verovatno bili zaraženi još pre ukrcavanja, jer inkubacija može trajati i do osam nedelja.

U međuvremenu, na brodu raste strah, a putnici čekaju rešenje – između nade da će uskoro biti evakuisani i neizvesnosti koja iz sata u sat postaje sve teža.