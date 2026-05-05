Ruski ambasador u Norveškoj Nikolaj Korčunov upozorio je da aktivnosti NATO-a u blizini strateških ruskih objekata na Kolskom poluostrvu predstavljaju rizik od direktne vojne konfrontacije.

U intervjuu za TASS, diplomata je naveo da približavanje vojne infrastrukture i ofanzivnih sistema zemalja NATO-a ruskim granicama predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti Rusije.

On je ocenio da "konfrontacione akcije" Alijanse u vezi sa ruskim strateškim potencijalom u arktičkom regionu podrivaju regionalnu i globalnu stabilnost, povećavajući rizik od nenamerne eskalacije i mogućeg direktnog sukoba.

Prema njegovim rečima, takav razvoj događaja bi mogao da ima "teške posledice po sve strane".

On je takođe komentarisao reakciju u Norveškoj na izveštaj agencije TASS o navodnim pripremama Kijeva za terorističke napade na ruske brodove i instalacije u severnim morima uz pomoć Osla

"Taj izvešta je izazvao veoma burnu reakciju u Norveškoj", izjavio je ruski ambasador u Norveškoj Nikolaj Korčunov u intervjuu za TASS.

" Izveštaj TASS-a od 9. aprila o pripremi terorističkih napada protiv ruskih brodova u Barencovom i Norveškom moru od strane kijevskog režima, uz pomoć vojnih stručnjaka norveške ratne mornarice, izazvao je značajnu medijsku reakciju ovde", naveo je diplomata.

Prema njegovim rečima, norveška vojska je „očekivano demantovala“ te navode, dok su lokalni eksperti u toj objavi videli element informativnog rata i „zabrinjavajuće“ pooštravanje retorike Moskve prema Oslu.

" Sa naše strane, dosledno prenosimo našim norveškim kolegama naizgled jednostavnu ideju da će povećanje određenih pretnji nacionalnoj bezbednosti Rusije koje dolaze iz Norveške ili kao rezultat njene podrške akcijama trećih zemalja usmerenim protiv naše zemlje neminovno dovesti do proporcionalnog povećanja rizika za samu Norvešku", zaključio je Korčunov.

Ranije je vojno-diplomatski izvor rekao za TASS da kijevski režim, uz pomoć vojnih stručnjaka norveške ratne mornarice, priprema terorističke napade na ruske brodove u Barencovom i Norveškom moru.

Sve to govori o ozbiljnosti situacije na Severnom polu, kao i o činjenici da bi Artik mogao da postane naredno veliko bojište.