Drugi, pak, smatraju da to nije tih pola sata, već neprocenjiva vrednost toga što majstor zna šta radi, te da plaćaš njegovo znanje, a ne vreme.

"Ako ti je mnogo, nađi nekog za 1.000, pa neka ti pokida šta stigne", napisao je jedan gospodin, možda baš majstor...

Oni koji smatraju da je 10.000 previše za navedenu uslugu, imali su i različite šale na ovaj račun:

"Odakle dolazi, iz Minhena?"

"To je sat ipo posla sa sve puš pauzom i kafom. I to ne za majstora, već običnog domaćina koji mora da ume da radi sitne popravke po kući. Naravno da je mnogo. Prosto to doživljavam kao bezobrazluk, ali ako si iz Beograda, onda je sve moguće."

Neočekivano, javili su se i oni koji su imali iskustva sa izuzetno povoljnim majstorima.

"Meni je bio pre dva meseca čovek, zamenio slavinu, kaže 1.500 rsd. Meni je to bilo malo i dala sam mu 2.500, nego on sada nije dostupan kada meni treba".

Inače, postoje majstori, posebno u velikim gradovima, koji su se specijalizovalil za hitne intervencije "u nedoba" u velikim gradovima i koji rade po izuzetno visokoj tarifi.

"Samo za hitne intervencije, provereni majstori, dolaze u po dana i pola noći. Zamena cevi odvoda sudopere 5.000, štelovanje WC šolje 7.000, otpušavanje cevi sajlom 8.000 ...", stoji između ostaog u opisu usluga jednog ovakvog servisa.