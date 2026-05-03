Teretni brod u blizini Ormuskog moreuza prijavio je danas napad više manjih plovila, saopštio je britanski Centar za pomorsku trgovinu (UKMTO), navodeći da su svi članovi posade bezbedni i da nije bilo ekološke štete.

Kako se navodi, brod se kretao ka severu u trenutku napada. Incident je, preneo je Skaj Njuz, prijavljen britanskom Centru za pomorske trgovinske operacije.

Iran je u međuvremenu praktično zatvorio ovaj ključni pomorski pravac za komercijalni saobraćaj, iako povremeno dozvoljava prolazak pojedinim brodovima, uz, kako se tvrdi, određene nadoknade.

Od tada je zabeležen veći broj napada na brodove, dok Iran pokušava da sprovede blokadu, koristeći i takozvanu "flotu komaraca", odnosno manje naoružane brodove.

