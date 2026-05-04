Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito umro je pre 45 godina, ali detalji iz SFRJ i njegovog života i dalje cure u spoljni svet. Fascinantan je interes javnosti za doživotnog predsednika oko kojeg se i dalje lome koplja kada je o njegovoj ulozi reč. Nekima je bio vladar bez premca, a za druge običan diktator.

Slovenački mediji objavili su informacije o računima lečenja te luksuzu koji je upražnjavalo Titovo osoblje i osiguranje.

U pomoć došli lekari iz Rusije i Amerike

U jednom od brojnih dokumenata otkriveno je da su za samo mesec dana pojeli 18 kilograma buđole, 20 kilograma pršute, sto kilograma svinjskog mesa, 31 kilogram baby govedine, 90 kilograma šunke u konzervama i 54 kilograma banana. Na sve to naravno, nakon toliko hrane, ide i fina kapljica, a čini se da je alkohol tih dana, daleke prošlosti, tekao u potocima. Popijena je 91 boca viskija, 20 flaša ruma, 11 boca vodke i 100 litara vina. Ove informacije šokirale su javnost, posebno ako se zna da se Titom bavio sedmeročlani lekarski konzilijum, a tek ponekad u pomoć bi došli lekari iz Rusije i Amerike. Bilo je tu naravno i medicinskog osoblja i pripadnika osiguranja.

Krofne, peciva i torte

Već je poznato da je Josip Broz poslednja dva meseca života bio u indukovanoj komi i na infuziji, a osoblje bolnice i pripadnici osiguranja očito su se tešili slatkišima. U otkrivenim papirima vidljivo je i da je pojedeno 700 komada torti, 200 rolada, 200 krafni i 150 peciva.

Sav taj raskoš ušao je u konačan račun Titovog lečenja koji je iznosio 2.100.000 dinara, a tadašnja SR Slovenija je naredila bolnici da ga plati. Račun je uredno plaćen, a što je bilo dalje, svi jako dobro znamo.