Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će SAD danas pokrenuti operaciju "Sloboda" - bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuskog moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme, nastavlja se sukob Izraela i Hezbolaha.

Lekovi u Iranu naglo poskupeli od početka rata sa SAD i Izraelom

Cena lekova u Iranu naglo je porasla otkako je počeo rat te zemlje sa SAD i Izraelom, izjavio je Grigor Simonjan, šef misije Lekara bez granica u Iranu.

"Zdravstveni sistem je bio sasvim dovoljan da pokrije potrebe, čak i sa lokalno proizvedenim medicinskim materijalom. Ali poremećaji rata idu dalje od toga. Lanci snabdevanja generalno su pogođeni. To vrši veći pritisak. Naravno, cena lekova je takođe porasla. I mi smo to primetili", rekao je Simonjan, prenosi Al Džazira.

Kako je ocenio, misija Lekara bez granica poslednjih nedelja beležila je sve veći broj pacijenata, uz nagli porast njihovog broja otkako je objavljeno primirje.

"Pacijenti se osećaju veoma nesigurno u vezi sa tim šta će se dalje desiti. Imali smo veliki porast broja konsultacija tokom ovog perioda. Neizvesnost je svakako uznemirujuća i za pacijente", rekao je Simonjan.

Iranski zvaničnici, u međuvremenu, kažu da su cene pojedinih lekova udvostručene, dok su cene drugih porasle za čak 1.000 odsto, zbog nestašice osnovnih sastojaka i materijala, prenosi Al Džazira.

Kako se navodi, nestašice proističu iz decenija američkih sankcija, kao i američko-izraelskih udara na zdravstveni sektor, uključujući i najveće iranske farmaceutske kompanije.

Pritisak je pojačan američkom blokadom iranskih luka, a zvaničnici kažu da se cena do 20 odsto svih lekova promenila.

Makron: Iran i SAD zajedno da otvore Ormuz, FRA ne učestvuje u Projektu Sloboda

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je danas na zajedničko otvaranje Ormuskog moreuza dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Makron je, u izjavi uoči početka Samita Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu, isključio bilo kakvo učešće Francuske u "Projektu Sloboda" koji je sinoć najavio američki predsednik Donald Tramp za ponovno uspostavljanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu, prenosi BFM TV.

"Nećemo učestvovati u nečemu što nije jasno", istakao je Makron.

Osvrnuvši se na situaciju na Bliskom istoku, on je, takođe, ocenio da je ključno poštovati primirje između Izraela i Libana.

"To je obaveza koju su strane preuzele i to kažem radi suvereniteta, nezavisnosti Libana i zaštite civilnog stanovništva", rekao je Makron.

Iranske snage upozorile američku mornaricu da ne ulazi u Ormuski moreuz

Iranske snage upozorile su danas američku mornaricu da ne ulazi u Ormuski moreuz, nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će ovog jutra započeti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u moreuzu i Persijskom zalivu.

"Više puta smo rekli da je bezbednost Ormuskog moreuza u našim rukama i da bezbedan prolaz brodova mora da se koordiniše sa iranskim oružanim snagama", navodi se u saopštenju iranske vojske, a prenosi Rojters.

Američki "Projekat Sloboda", koji za cilj ima bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza započeće danas, prema najavama američkog predsednika Donalda Trampa i Centralne komande američke vojske.

Saopšteno je da ta operacija uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga.

Tramp je sinoć poručio da je reč o "humanitarnoj inicijativi" za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.

Arakči i šef pakistanske diplomatije razgovarali o situaciji na Bliskom istoku

Pakistanski ministar spoljnih poslova Mohamed Išak Dar i iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarali su danas o situaciji na Bliskom istoku i diplomatskim akcijama Pakistana. Arakči je izrazio zahvalnost za "konstruktivnu ulogu Pakistana i iskrene posredničke napore", saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Pakistana, prenosi Al Džazira.

Dar je "potvrdio posvećenost Pakistana konstruktivnom radu" i naglasio da dijalog i diplomatija ostaju jedini put ka mirnom rešavanju problema i postizanju trajnog mira i stabilnosti u regionu i šire.

Arakči je krajem aprila boravio u poseti Pakistanu, gde je sa tamošnjim zvaničnicima razgovarao o "izvodljivom okviru" za okončanje rata protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. On je nakon posete Pakistanu putovao u Oman i Rusiju.

Bagei: Iran primio odgovor SAD na predlog od 14 tačaka, razmatramo ga

Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj predlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra, saopštio je sinoć portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei. Bagei je za iranske medije naveo da je Teheran u fazi analize američkog odgovora, koji je dostavljen posredstvom Pakistana, navodi Al Džazira.

On je istakao da je iranski plan od 14 tačaka isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između dve strane.

Bageijev savetnik rekao je za Al Džaziru da odgovor Sjedinjenih Američkih Država na predlog Teherana sadrži određene izmene i dopune koje će biti vraćene preko Pakistana.

Kako je naveo, odgovor SAD je stigao pre nekoliko sati, a Teheran je više puta naglasio da je trenutno fokusiran na okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Dodao je da iranski predlog uključuje završetak rata na više frontova, uključujući Liban, kao i razmatranje situacije u Ormuskom moreuzu. Poručio je da "niko ne može da ostvari ciljeve pritiskom na Iran", uz tvrdnju da su SAD koristile Ormuski moreuz za dopremanje podrške svojim snagama u regionu.

Takođe je najavio da će Iran sarađivati sa Omanom u sprovođenju određenih mera koje bi imale za cilj sprečavanje napada na iransku teritoriju. Al Džazira je ranije juče prenela, pozivajući se na izvore, da se u iranskom predlogu Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata zahteva da se rat i "svi problemi" okončaju u roku od 30 dana, na način da se rat okonča, ali primirje ne produži, prenela je Al Džazira, pozivajući se na izvore.

Prema rečima izvora katarske televizije, u predlogu se poziva na okončanje američkih sankcija Iranu, okončanje pomorske blokade Irana, povlačenje američkih snaga iz regiona, kao i prestanak neprijateljstava uključujući rat Izraela protiv Libana. Izvori su naveli da iranski plan ima tri glavne faze, pri čemu bi u prvoj bio postepeno otvoren Ormuski moreuz i prestala američka pomorska blokada Irana, a Teheran bi preuzeo odgovornost da ukloni morske mine iz tog područja.

U drugoj fazi predviđen je povratak Irana obogaćivanju uranijuma, prestanak napada na Iran i saveznike, ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih sredstava. U trećoj fazi, Teheran je predložio stupanje u strateški dijalog sa arapskim susedima i izgradnju bezbednosnog sistema koji obuhvata čitav Bliski istok. Plan predviđa prestanak agresije i od SAD i Izraela.

Tramp: Iranski predlog neprihvatljiv, Izrael ne bi postojao bez mene i Netanjahua

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u nedelju da je upoznat sa novim iranskim predlogom i da ga smatra neprihvatljivim, uz tvrdnju da Izrael ne bi postojao da nije njega i premijera te zemlje Benjamina Netanjahua.

U izjavi za izraelski javni servis Kan, Tramp je rekao da je "razmotrio novi iranski predlog i da on nije prihvatljiv za njega", ističući da se "operacija odvija odlično".

Tramp je ponovio i poziv izraelskom predsedniku Isaku Hercogu da pomiluje Benjamina Netanjahua, ističući da je, kako je naveo, "reč o premijeru ratnog vremena".

"Izrael ne bi postojao bez mene i Bibija (nadimak) Netanjahua. Potreban vam je premijer koji može da se fokusira na rat, a ne na gluposti", zaključio je Tramp. Tramp je početkom marta ponovo pozvao Hercoga da pomilovanje Netanjahuu, odnosno da bude oslobođen optužbe za korupciju, rekavši da premijer ne bi trebalo da ima ništa na umu osim rata sa Iranom.

"Ne želim da bilo šta muči Bibija osim rata sa Iranom. Hercog je sramota, pet puta mi je obećao da će dati Bibiju pomilovanje", izjavio je Tramp svojevremeno za izraelsku televiziju N12.

Netanjahu je prvi izraelski premijer koji je optužen za podmićivanje, prevaru i kršenje poverenja koje datiraju još iz 2019. godine, a što je on negirao. Tramp je nekoliko puta ranije pozvao izraelskog predsednika Isaka Hercoga da Netanjahuu odobri pomilovanje.

Netanjahu je podneo zahtev za pomilovanje u novembru. Hercog je u prošlosti osporavao Trampovu tvrdnju da je obećao da će Netanjahuu odobriti pomilovanje i u februaru je, kao odgovor na sličan Trampov poziv, izjavio da je Izrael suverena država kojom upravlja vladavina prava.

Aksios: Američki brodovi neće nužno pratiti komercijalne brodove kroz Ormuski moreuz

Američki "Projekat Sloboda", koji za cilj ima bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza, neće nužno uključivati brodove američke mornarice kao pratnju komercijalnim brodovima, preneo je danas portal Aksios pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika.

Jedan od zvaničnika rekao je da će brodovi američke mornarice "biti u blizini" u slučaju da bude potrebno sprečiti iransku vojsku da napadne komercijalne brodove koji nastoje da prođu kroz moreuz.

Zvaničnici su naveli da će američka mornarica pružiti komercijalnim brodovima informacije o "najboljim pomorskim rutama" kroz Ormuski moreuz, pre svega kad je reč o pomorskim putevima na kojima iranska vojska nije postavila mine.

CENTCOM: Projekat Sloboda uključuje razarače, 15.000 pripadnika vojske, letelice

Snage američke Centralne komande (CENTCOM) saopštile su da će danas započeti izvedbu "Projekta Sloboda" s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuski moreuz, i to pod rukovodstvom američkog predsednika Donalda Trampa.

U saopštenju CENTCOM-a objavljenom na mreži Iks navodi se da "Projekat Sloboda" uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga.

"Naša podrška ovoj odbrambenoj misiji je neophodna za regionalnu bezbednost i globalnu ekonomiju, jer takođe održavamo pomorsku blokadu", poručio je komandant CENTCOM-a admiral Bred Kuper.

Cilj misije je pružanje podrške trgovačkim brodovima koji tranzitiraju Ormuskim moreuzom, dodaje se u saopštenju. Dodaje se da je američki Stejt department prošle nedelje najavio novu inicijativu za poboljšanje koordinacije i razmene informacija među međunarodnim partnerima u podršci pomorskoj bezbednosti u moreuzu.

Pored toga, ističe se da će tokom izvođenja "Projekta Sloboda" pomorske vojne akcije biti kombinovane sa diplomatijom.