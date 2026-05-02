Predsednik SAD Donald Tramp ponovo okupira pažnju javnosti neobičnim objavama na društvenim mrežama. Nakon što je svet danima brujao o AI fotografiji, na kojoj je sebe (bar kako su svi tumačili, a on negirao) predstavio kao Isusa Hrista, a potom poslao poruku Iranu uz AI fotku sebe sa automatskim oružjem u rukama, Tramp je objavio AI generisanu fotografiju u veoma neobičnom ambijentu.

Naime, ovog puta Donald Tramp je objavio AI fotografiju sebe, potpredsednika SAD Džej Di Vensa i američkog šefa diplomatije Marka Rubija kako se brčkaju u reflektujućem bazenu ispred Linkolnovog memorijala u Vašingtonu.

Na AI fotografiji Donald Tramp u kupaćim gaćama pluta na zlatnom dušeku u obliku fotelje i znatno je mršaviji nego u stvarnosti.

U društvu je i ministar unutrašnjih poslova Dag Burgum, ali i žena za koju svi spekulišu ko je. Sve su prilike da ona ne postoji u stvarnom životu već je potpuno AI-generisana, dok neke podseća na direktorku Nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard.

Ko god da je u pitanju, na fotografiji je predstavljena u bikiniju, bujnih grudi, a noge joj se gotovo prepliću s Trampovim.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp pokrenuo je renoviranje reflektujućeg bazena ispred Linkolnovog spomenika, naredivši da se dno premaže industrijskim slojem u boji koju naziva "američko plavo". Radovi su nedavno počeli, a cilj je da budu završeni na vreme za 250. godišnjicu Sjedinjenih Država 4. jula.

Projekat je izazvao kritike stručnjaka i konzervatora koji upozoravaju da bi promena izgleda mogla da ošteti istorijski karakter jednog od najpoznatijih američkih spomenika.

