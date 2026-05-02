"Ako se to ne desi, jednostavno se suprotstavite Iranu", rekao je Grejam, dodajući da Sjedinjene Države treba da "završe posao" ako Teheran ostane "provokativan".

Rekao je da Vašington treba da preduzme snažnije korake kako bi ponovo otvorio Ormuski moreuz. "Imamo mogućnost da povećamo protok brodova", rekao je, dodajući da Sjedinjene Države treba da urade "bilo koju kombinaciju događaja koja je potrebna" kako bi obnovile brodarstvo i "oduzele Iranu prednost".

Grejam je takođe podržao kontinuirani pritisak, rekavši da je blokada "briljantno izvršena" i da bi mogla pomoći u odvraćanju Irana ako se kombinuje sa pretnjom daljih akcija.

Ove izjave dolaze nekoliko nedelja nakon krhkog primirja u ratu koji je poremetio globalno snabdevanje energijom i podigao cene goriva, a još uvek nije postignut sporazum o okončanju sukoba.