Komandant ukrajinskih Snaga dronova Robert Brovdi, poznat kao „Mađar“, tvrdi da više ne postoji „sigurna pozadina“ u Rusiji – ni na stotinama, pa ni na hiljadama kilometara od fronta.



Njegove reči dolaze u trenutku kada ukrajinski dronovi sve češće pogađaju ključnu energetsku infrastrukturu duboko unutar ruske teritorije, uključujući rafinerije i naftne tokove.

Brovdi, koji danas iz komandnog bunkera prati snimke sa fronta u realnom vremenu, predstavlja novu generaciju ratnih komandanata – onih koji ne upravljaju tenkovima, već algoritmima, signalima i bespilotnim letelicama. Njegova strategija nije samo odbrana linije fronta, već širenje pritiska daleko iza nje, u samu dubinu protivničke teritorije.

U intervjuu za BBC jasno je opisao novu realnost sukoba: „teritorija Rusije u dubini od 1.500 do 2.000 kilometara više nije bezbedna pozadina.“

Njegove jedinice, poznate kao „Ptice Mađara“, izrasle su iz male grupe dobrovoljaca u ključnu udarnu snagu koja danas pokriva najvažnije sektore fronta. Njihova uloga nije samo izviđanje, već i precizni udari, koordinacija artiljerije i podrška napadima na zemlji.

„Snage dronova treba da obezbede da oko 30 odsto svih pogođenih ciljeva čini živa sila neprijatelja“, rekao je Brovdi. „Trenutno jedinica ispunjava taj cilj sa 34 odsto, u odnosu na planiranih 30 odsto. U praksi, 34 odsto svih ciljeva odnosi se na neprijateljsko ljudstvo.“

Ono što ovaj sukob čini drugačijim jeste činjenica da linija između fronta i zaleđa sve više nestaje. Napadi na infrastrukturu poput naftovoda „Družba“ i rafinerija u dubini Rusije pokazuju da rat više nije ograničen na rovove i prve linije, već zahvata ekonomsku i logističku kičmu države.

Brovdi to otvoreno priznaje i dodatno zaoštrava retoriku:

„Snage dronova čine samo oko 2 odsto ukrajinske vojske, ali uništavaju oko trećine svih ciljeva.“

U toj računici, dronovi postaju sredstvo koje menja balans snaga – jeftiniji su, brži i dostupniji od tradicionalnog naoružanja, ali i psihološki razarajući, jer brišu osećaj sigurnosti čak i daleko od linije sukoba.

Istovremeno, njegova strategija nosi i šire posledice. Napadi na energetsku infrastrukturu utiču ne samo na vojnu logistiku, već i na globalna tržišta i odnose između država, što potvrđuje i odluka Mađarske da mu zabrani ulazak u zemlju.

U pozadini svega, Brovdi ostaje figura koja simbolizuje transformaciju modernog ratovanja – od biznismena do komandanta koji vodi rat u kojem granice više nisu jasne, a bezbedne zone praktično ne postoje.