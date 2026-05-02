On je naveo da se zdravstveno stanje Mohamadi, koja je 2023. godine nagrađena zbog borbe za ljudska prava u Iranu, značajno pogoršalo, pozivajući se na informacije njene porodice i advokata.

Prema ranijim izveštajima, Mohamadi je zbog narušenog zdravlja prebačena iz zatvora u bolnicu, preneli su mediji.

Njena pravna situacija dodatno se zakomplikovala početkom godine, kada je njen advokat Mostafa Nili saopštio da joj je izrečena nova kazna od sedam godina zatvora zbog optužbi za „okupljanje i zaveru u cilju izvršenja krivičnih dela“.

Uz to, dobila je i dodatnu kaznu od godinu i po dana zatvora zbog „propagandnih aktivnosti“, kao i meru proterivanja u grad Kusf u istočnoj provinciji Južni Horasan na dve godine.

Takođe joj je izrečena zabrana napuštanja zemlje u naredne dve godine.

Narges Mohamadi dobila je Nobelovu nagradu za mir 2023. godine zbog borbe protiv ugnjetavanja žena u Iranu i zalaganja za osnovna ljudska prava i slobode.

Nobelov komitet posebno je istakao njen doprinos pokretu „Žene, život, sloboda“, kao i njen dugogodišnji aktivizam uprkos čestim hapšenjima i zatvorskim kaznama.