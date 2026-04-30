"Jelisejska palata ima očigledan istorijski značaj, simbolički značaj, to je dom francuskog naroda. Mislim da bih ostavio samo francusku zastavu", rekao je on, a prenosi televizija BFM.

Dodao je i da je Nacionalno okupljanje, koje je ranije zatražilo da Francuska istupi iz Evropske unije, sada traži ponovno pregovaranje o evropskim ugovorima.

Krajem marta, nekoliko gradonačelnika iz redova ove stranke, izabranih na opštinskim izborima, uklonilo je evropske zastave sa fasada svojih gradskih kuća, što je vlada nazvala "populističkim" potezom.

"Odgovornost je na njima, nisu pod mojom kontrolom", rekao je tada Bardela, koji će biti kandidat RN-a na predsedničkim izborima 2027. ukoliko sud zabrani Marin Le Pen da se kandiduje.