To su pokazali su rezultati istraživanja Fonda za javno mnjenje (FOM).

Prema podacima ankete, 17 odsto ispitanika ne veruje predsedniku Rusije, dok 13 procenata negativno ocenjuje njegov rad, prenosi agencija RIA Novosti.

Istraživanje pokazuje i da rad vlade pozitivno ocenjuje 45 odsto građana, dok 33 odsto ima suprotno mišljenje.

Više od polovine ispitanika, njih 54 odsto, pozitivno ocenjuje rad premijera Mihaila Mišustina, dok 16 procenata ima negativan stav.

Kada je reč o političkim preferencijama, 37 odsto građana bi, ukoliko bi izbori za Državnu dumu bili održani naredne nedelje, glasalo za stranku Jedinstvena Rusija.

Podršku Liberalno-demokratskoj partiji Rusije (LDPR) dalo bi 10 odsto ispitanika, Komunističkoj partiji Ruske Federacije (KPRF) devet odsto, stranci Novi ljudi šest odsto, dok bi tri odsto glasalo za Pravednu Rusiju.

Istraživanje "FOMnibus" sprovedeno je od 24. do 26. aprila na uzorku od 1.500 ispitanika starijih od 18 godina u 97 naseljenih mesta u 51 regionu Rusije, metodom intervjua u domaćinstvima.

Statistička greška istraživanja ne prelazi 3,6 odsto.