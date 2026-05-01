Ministarstvo odbrane Izraela saopštilo je da je u poslednja 24 sata u tu zemlju dopremljeno ukupno 6.500 tona vojne opreme iz SAD, uključujući hiljade komada municije i laka oklopna vozila.

Prema zvaničnim informacijama, dva teretna broda pristala su u lukama Haifa i Ashdod, dok je dodatna oprema stigla putem nekoliko transportnih aviona.

Među isporučenim sredstvima nalaze se "hiljade vazdušnih i kopnenih projektila, vojni kamioni, borbena mobilna vozila tipa JLTV, kao i druga vojna oprema".

Nakon istovara, oprema je kamionima distribuirana prema vojnim bazama širom zemlje.