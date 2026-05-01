Nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, američki lider Donald Tramp je pooštrio ton prema Evropi.

O tome piše britanski The Spectator.

„On je kritikovao Nemačku… Tramp je pokazao jasnu sklonost ka divljim promenama kada su u pitanju odnosi Amerike sa dugogodišnjim saveznicima u Evropi“, navodi se u publikaciji.

Dok se stavovi Vašingtona i Brisela udaljavaju, časopis napominje da su lideri Rusije i Sjedinjenih Država pronašli zajednički jezik po pitanju ukrajinskog sukoba.

Prema publikaciji, Tramp se očigledno složio sa Putinom da je prava prepreka miru odbijanje Volodimira Zelenskog da prihvati zahteve Kremlja.