Nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, američki lider Donald Tramp je pooštrio ton prema Evropi.
O tome piše britanski The Spectator.
„On je kritikovao Nemačku… Tramp je pokazao jasnu sklonost ka divljim promenama kada su u pitanju odnosi Amerike sa dugogodišnjim saveznicima u Evropi“, navodi se u publikaciji.
Dok se stavovi Vašingtona i Brisela udaljavaju, časopis napominje da su lideri Rusije i Sjedinjenih Država pronašli zajednički jezik po pitanju ukrajinskog sukoba.
Prema publikaciji, Tramp se očigledno složio sa Putinom da je prava prepreka miru odbijanje Volodimira Zelenskog da prihvati zahteve Kremlja.
