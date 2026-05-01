Zvaničnik iz kabineta vrhovnog verskog vođe Irana Mohsen Komi odbacio je spekulacije o zdravstvenom stanju ajatolaha Modžtabe Hamneija i ocenio ih kao "neprijateljsku propagandu".

On je, međutim, potvrdio da je Hamnei bio ranjen tokom američko- izraelskog napada 28. februara, prenosi portal Iran International.

Komi, zamenik za međunarodnu komunikaciju u kabinetu lidera, izjavio je da se šire glasine o zdravstvenom stanju članova rukovodstva kako bi se izazvale reakcije vlasti i potom iskoristile u političke svrhe.

"Naš najvažniji zadatak sada je da mu pomognemo da sačuva život, jer je on sada Božji predstavnik ovde", rekao je on. Komi je dodao da je Hamnei "bio u zgradi pogođenoj u napadu u kojem su poginuli i drugi stanari", ali da je "ušao u dvorište nekoliko minuta pre napada".