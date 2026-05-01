ZUglavnom, odlazi se na iste lokacije, ali neke koje su do skoro bile gotovo i zaboravljene, posle pandemije virusa korona, ponovo su postale privlačne.

Ada Ciganlija, Košutnjak, Avala samo su neke od destinacija na kojima Beograđani vole da uz muziku i roštilj provedu uranak.

Ekipa Alo! portala je nakon obilaska Ade Ciganlije otišla pravo na Košutnjak, gde smo zatekli pravu srpsku idilu.

Naime, građani su rešili da na proslavu Prvog maja dovedu trubače, koji su atmosferu doveli do usijanja.

Sa druge strane, u našoj zemlji ljubitelja narodne muzike nikada nije manjkalo, pa su tako mogli da se čuju i više "južni" zvuci:

Ipak, apsolutni hit bili su mladići koji su došli sa zastavom "Nema predaje", bez koje ne može da prođe ni jedan patriotski događaj. Bravo, momci!