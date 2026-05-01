"Rusija će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj NATO-a i Evropske unije da blokiraju Kalinjingradsku oblast, uključujući i upotrebu nuklearnog oružja", izjavio je ambasador za posebne zadatke ruskog ministarstva spoljnih poslova Artjom Bulatov.

On je naveo da Moskva takve javne izjave shvata veoma ozbiljno i upozorio da njihovi autori ne razumeju vojno-političke rizike po sopstvene zemlje.

Bulatov je kao važan signal naveo ranije upozorenje predsednika Rusije Vladimira Putina da bi pokušaj izolacije Kalinjingradske oblasti mogao da dovede do neviđene eskalacije.

Bivši zamenik ministra spoljnih poslova Litvanije Darijus Jurgeljavičus ranije je izjavio da NATO ima spreman scenario blokade tog regiona u slučaju direktnog sukoba sa Moskvom.